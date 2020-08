La Banca d’Italia rileva con cadenza fissa lo stato dell’arte riguardante l’attuazione delle misure di sostegno in base ai decreti legge Cura Italia e Liquidità.

Moratorie sui prestiti e richieste di garanzia, un fiume di soldi che continua a giungere da Nord a Sud. Le domande di adesione alle moratorie sui prestiti sono 2,7 milioni per un valore di 298 miliardi di euro. Le banche per il 93% ha evaso le richieste.

Il valore delle richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari toccano 68 miliardi di euro. Micro, piccole e medie imprese si sono rivolte al Fondo di Garanzia per mettere una toppa ad una crisi di liquidità senza precedenti.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Abi, Mediocredito Centrale e Sace stanno in questi mesi facendo un lavoro immane per venire incontro alle esigenze di micro, piccole e medie imprese.

Il lavoro di Sace

Sace, tramite il programma Garanzia Italia ha concesso garanzie per 12,5 miliardi di euro a fronte di 415 richieste.

Chi sta avendo soldi

Le società non finanziarie hanno presentato domanda per il 44% richiedendo prestiti per 195 miliardi. Le Pmi hanno fatto richiesta per prestiti e linee di credito per oltre 158 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall’Abi (50 mila) hanno riguardato oltre 12 miliardi di finanziamenti alle Pmi.

Le famiglie come si stanno comportando

Le famiglie italiane hanno presentato domande per prestiti per circa 94 miliardi di euro. Le banche hanno fatto fronte anche alla sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa. 207mila famiglie hanno ottenuto l’accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini per un importo medio di circa 94 mila euro. In questo contesto non vanno dimenticate le moratorie dell’Abi e dell’Assofin: evase 461 mila adesioni, per circa 19 miliardi di prestiti.

Le domande per l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI è cresciuto in questo periodo estivo.

Facciamo un resoconto

In cinque mesi gli intermediari hanno presentato al Fondo di Garanzia circa 970.096 domande. Imprese, artigiani, lavoratori autonomi hanno richiesto garanzie ai finanziamenti per un importo complessivo di oltre 68,4 miliardi di euro. Non c’è dubbio che su moratorie sui prestiti e richieste di garanzia, un fiume di soldi distribuiti da Nord a Sud.