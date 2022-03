Montagne verdeggianti e acque cristalline fanno di questa valle un paradiso naturale a due passi dall’Italia e non distante da Milano

In questa fase primaverile a molti verrà voglia di viaggiare alla scoperta di qualche oasi di quiete vicina alla città. La bella stagione ormai inoltrata stimola la ricerca dell’avventura e fa da incentivo agli amanti del trekking.

L’Italia è un Paese ricco di sentieri e splendide vallate da visitare. Tuttavia, le bellezze naturali si possono trovare con facilità anche al di fuori di essa. Per vedere montagne verdeggianti e acque cristalline, basterà fare le valigie e recarsi in un angolo di paradiso svizzero, appena sopra il nostro Paese.

Una splendida valle

Subito fuori dai confini italiani, all’interno dello splendido Cantone Ticino, sorge la Valle Verzasca. Questa stupenda porzione di territorio elvetico si estende per circa 25 km sopra il Lago Maggiore e appartiene al distretto di Locarno.

Racchiuso tra le Valli Leventina e Maggia, è un concentrato di storia e natura che farà felice ogni tipo di turista. La primavera potrebbe essere proprio il periodo giusto per visitarlo, se cerchiamo un po’ di pace immersi in un paesaggio da fiaba.

Una volta giunti in Valle Verzasca ci si aprirà un mare di possibilità. Possiamo inoltrarci a piedi per uno dei tanti percorsi escursionistici, oppure salire in sella alla bici ed esplorare i dintorni. Ma non resterà deluso nemmeno chi ama sport come il canyoning o le immersioni.

Il nostro percorso potrebbe cominciare dal Sentierone, la via che percorre praticamente tutta la valle. Si parte dal Comune di Tenero per arrivare fino a Sonogno, immergendosi nei caratteristici paesaggi che rendono unico questo luogo.

Tra cascate, boschi e campi di fiori si vivrà un’esperienza che rimarrà nei ricordi dei turisti per molto tempo. Potremmo lasciarci incantare dalla magnificenza della cascata La Froda, o intraprendere il sentiero delle leggende della Verzasca. Alla bellezza della natura si affiancano poi splendidi borghi in pietra ed edifici risalenti a epoca passata. Un mix culturale davvero vincente che affascinerà sin dal primo sguardo.

La Valle Verzasca è raggiungibile in circa 2 ore di auto da Milano. In alternativa, si può seguire il tragitto in treno fino alla stazione di Locarno e proseguire in bus. Una volta arrivati, si può alloggiare in uno dei tanti alberghi e strutture della zona che offrono ristoro ai visitatori.

