I viaggi, anche quelli brevi e improvvisati, sono un modo per stimolare nuove emozioni e arricchire la nostra anima. Sono infinite le modalità per organizzare qualche giorno fuori casa, questo dipenderà da cosa ci stimola di più. C’è chi preferisce scoprire posti nuovi, alla ricerca di città d’arte medievali, visitare musei, antiche chiese, fortificazioni. Altri, invece, sono alla ricerca di paesaggi naturalistici, per poter fare camminare all’aria aperta, godendo di meravigliosi scorci.

Non sempre, però, abbiamo la possibilità economica per accontentare i nostri sfizi e desideri. Questo perché tendiamo ad andare nei posti più popolari nel momento sbagliato o tendiamo a snobbare quelli meno conosciuti.

L’Italia è uno stato meraviglioso, che offre la possibilità di visitare posti di montagna spettacolari, ma anche affascinanti luoghi di mare.

Montagna o mare ecco 4 località dove spendere poco e risparmiare senza rinunciare al buon cibo e relax

Per cercare di evitare di pagare conti troppo salati, come in alta stagione, in questo periodo invernale dovremmo optare per alcune mete che propongono offerte accessibili e ragionevoli. Località che dispongono di tante strutture ricettive, case vacanze vicino la spiaggia o a pochi passi dalle piste da sci.

Se vogliamo godere di paesaggi marittimi, Palermo potrebbe essere la città giusta per passeggiare in riva al mare e mangiare qualche piatto tipico. Superate le feste di Natale, i prezzi sono notevolmente più bassi, anche rispetto all’estate, troveremo sicuramente qualche comoda sistemazione in centro città o in qualche paesino vicino davanti il mare. Non mancano le attrazioni artistiche, con la possibilità di visite guidate originali e imperdibili.

Sempre in Sicilia, un’altra affascinante alternativa è Ortigia, un’isola a pochi passi da Siracusa, dove gustare ricette particolari. Oltre ad essere molto bella d’estate, grazie al meraviglioso mare, è interessante e decisamente ricca di storia. Rimarremo stupiti dall’architettura seducente come il Tempio di Apollo, le piazze maestose e il famoso Duomo.

Neve e sci

In provincia di Cuneo, Limone Piemonte si trova sulle Alpi Marittime, una località molto attraente che saprà stupire. Possiede un centro storico degli di nota, grazie alle Chiese, la piazzetta del Municipio e le incantevoli stradine montane del borgo. Considerata una perla per le sue piste da sci e impianti, con costi assolutamente accessibili, anche per quanto riguarda i soggiorni in gli hotel.

Infine, San Martino in Badia, un piccolo gioiello in provincia di Bolzano, si trova a più di mille metri d’altezza, dove godere del magnifico paesaggio circostante. Tra le Dolomiti non mancheranno le piste da sci, ma anche diversi luoghi d’arte, dove il cibo conquisterà il nostro palato. Diversi gli agriturismi, alberghi e chalet per soggiornale in questo splendido paesino.

Dunque, per visitare montagna o mare ecco 4 località dove spendere poco e risparmiare senza rinunciare al buon cibo e relax.