Ecco cosa dovremmo fare e per quanto per perdere dai 5 ai 7 chili in pochi mesi

Come ogni principio d’anno che si rispetti siamo di nuovo qui, a fare i conti con i buoni propositi per l’anno nuovo.

Tra questi, immancabilmente, troviamo il rimettersi in forma, perdere qualche chilo e fare finalmente attività fisica costante.

Promesse che spesso rimangono parole al vento, ma che in realtà dovremmo davvero deciderci di mettere in pratica.

Non tanto per una questione di coerenza, quanto piuttosto per una reale questione di salute e benessere.

Mantenersi entro certi limiti di peso, senza eccessi nella dieta o nello sforzo fisico, è uno dei requisiti fondamentali per star bene.

Essere in forma ci consente infatti di prevenire diversi disturbi e patologie.

Non soltanto a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e delle articolazioni, ma anche di disturbi cardiovascolari e tante altre grane.

Per questo è importantissimo abbinare sempre una sana e corretta alimentazione ad una buona dose di esercizio fisico.

Attività fisica ed esercizio fisico sono la stessa cosa?

La risposta è no, attività fisica ed esercizio fisico, per quanto possano sembrare sinonimi sembrerebbero proprio non esserlo.

Questo secondo le linee guida per una sana alimentazione del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria.

Un documento che vede il contributo di un’apposita commissione scientifica composta da esperti di diversi settori.

Da un lato per attività fisica si intende qualsiasi movimento del corpo in grado di determinare “un dispendio energetico superiore a quello di base”.

Tra queste attività rientrano sia “attività obbligatorie imposte da impegni lavorativi e/o sociali e attività discrezionali ed opzionali”.

Parliamo dunque anche del semplice salire una rampa di scale o svolgere del giardinaggio, attività legate alla quotidianità.

Per esercizio fisico si intende, invece, un appuntamento fisso e predeterminato con specifici esercizi volti al raggiungimento di un obiettivo.

Ma quale di questi fare e per quanto se vogliamo o dobbiamo perdere peso?

Ecco cosa dovremmo fare e per quanto per perdere dai 5 ai 7 chili in pochi mesi

Stando a quanto affermano gli studiosi ci sono dei valori a cui far riferimento. Ecco cosa dovremmo fare e per quanto per perdere dai 5 ai 7 chili in pochi mesi.

Se l’obiettivo è perdere qualche chiletto dovremmo svolgere dalle 2 ore e mezzo alle 4 ore a settimana di esercizio fisico moderato.

Se il peso da smaltire è più consistente, allora dovremmo superare le 4 ore.

In ogni caso abbinare all’esercizio fisico anche una dieta ipocalorica è la cosa migliore da fare.

Così facendo e con 2/4 ore di esercizio fisico moderato settimanale dovremmo avere una perdita di peso intorno ai 2/3 chili in 6/12 mesi.

Stando tra le 4 e le 7 ore settimanali, invece, il dimagrimento dovrebbe attestarsi tra i 5 / 7,5 chili in 6/12 mesi.

Ovviamente è sempre opportuno farsi affiancare da professionisti e consultare il proprio medico per valutare le condizioni individuali di partenza.

