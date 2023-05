Ieri un pessimo segnale dai mercati, e oggi era probabile la continuazione rialzista. Invece, forte rialzo a Wall Street, e recupero dai minimi sui mercati europei. Nonostante la fase laterale in corso da inizio aprile, si continuano a comprare i ritracciamenti. Poca forza al ribasso per il momento e buona tenuta dei supporti. Cosa monitorare da oggi in poi? Questo è un momento decisivo per i mercati, e vanno attenzionati determinati livelli per evitare di trovarsi spiazzati da un movimento contrario.

Probabilità e grafici

Più volte abbiamo scritto che in base ai nostrio calcoli stastitici:

nel primo trimestre dovrebbe essere stao segnato il minimo annuale. Il massimo è atteso fra novembre e dicembre.

Le serie storiche indicano una probabilità elevata che sia stato segnato il minimo decennale.

Il mese di gennaio e il suo andamento proiettano un anno positivo con probabilità superiori al 90%.

Dal punto di vista grafico, le medie settimanali a 200/400 e 600 sono orientate al rialzo, e fungono da supporto. Le stesse medie sul time frame a 4 ore fra ieri e oggi hanno “funzionato” da supporto.

Il setup annuale scaduto fra il 6 e 7 aprile proietta rialzi fino al 4 agosto, prima di una pausa di circa un mese.

Momento decisivo per i mercati

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 25 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.877

Eurostoxx Future

4.286

Ftse Mib Future

26.550

S&P500

4.151,27.

Cosa guardare domani? Ai minimi e massimi che sono stati segnati oggi, e poi alla chiusura della seduta.

Ieri abbiamo scritto che nonostante la forza ribassista della giornata, si dovranno attendere segnali di conferma dalla rottura o meno dei seguenti supporti in chiusura di seduta di venerdì:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.700

S&P500

4.109

Non ci resta che attendere per capire quale potrà essere l’andamento di almeno i prossimi 15 giorni. Noi continuiamo frattanto a essere ottimisti, e come spiegato nei paragrafi precedenti ne abbiamo diverse ragioni. C’è però una cosa da ricordare sempre: “se una cosa può andare male, lo farà“. Ecco perchè vanno sempre guardati i livelli operativi: sono loro che contano più di ogni altra cosa.

