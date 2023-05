Devi mettere il pavimento sul terrazzo o nel portico? Ecco i migliori pavimenti per esterno eleganti ed economici

Stai ristrutturando casa o stai pensando di rinnovare gli esterni? Vorresti coprire le brutte piastrelle che hai ma non vuoi spendere tanto? Ecco qualche soluzione per pavimenti da esterno che non ti farà restare al verde!

Con l’arrivo della bella stagione tutti non vedono l’ora di goderci un po’ di aria fresca e un po’ di relax. Anche un piccolo balconcino con un angolo ben arredato può far avverare i nostri desideri. Ma che peccato aver pensato ad ogni dettaglio per rendere lo spazio all’esterno accogliente e ritrovarsi con il pavimento orribile. Che si tratti di terrazzo, balconcino o portico, esistono pratiche soluzioni davvero economiche per rinnovare i pavimenti esterni. Vediamo qualche opzione se vuoi sostituire il vecchio pavimento o solo coprirlo spendendo poco.

Devi mettere il pavimento sul terrazzo o nel portico, attenzione a queste caratteristiche

In commercio ormai ci sono talmente tante soluzioni per quanto riguarda la scelta dei materiali che c’è da impazzire. Sia per gli interni che per gli esterni esistono tante proposte che puoi valutare per trasformare il pavimento. Proprio come ci sono tante opzioni economiche per divani e mobili da esterno, stessa cosa vale per la pavimentazione.

Prima cosa, bisogna tenere conto della resistenza agli agenti atmosferici. Non puoi pensare di incollare sulle piastrelle esistenti quei fogli di vinile come all’interno. Dopo qualche giorno di pioggia o di sole cocente purtroppo li vedrai venir via in un attimo. Un altro problema da considerare è la resistenza allo scivolamento, soprattutto se è il pavimento del portico. Metti che hai una piscina in giardino, il rischio che ci sia acqua a terra è molto alto. E per ultima cosa, se il pavimento è per un terrazzino o un balcone, devi stare attenta al peso.

Pavimenti facili da lavare e di classe ma che costino poco

Ora che hai queste informazioni fondamentali possiamo passare alle varie opzioni. Se vuoi cambiarlo completamente, puoi utilizzare il gres porcellanato in varie opzioni. Molto meno costoso di marmo e vero legno, quello per esterni costa intorno ai 12 € al mq. Puoi scegliere tra una vasta gamma di stampe, finto legno, finto marmo o finto cotto. È pensato per essere più ruvido e quindi molto meno scivoloso, proprio come le pietre naturali o il legno.

Vuoi coprire le piastrelle vecchie senza smontare tutto? Puoi utilizzare una pedana in legno rialzata o quelle di piastrelle flottanti con i piedini. Ad esempio, le piastrelle flottanti ad incastro in PVC possono costare anche 4 € al pezzo.

Ecco, quindi, qualche soluzione se devi mettere il pavimento sul terrazzo o nel portico e non sai che scegliere. Se vuoi spendere poco opta per la copertura delle vecchie piastrelle, sono facili da montare e altrettanto facili da pulire.

