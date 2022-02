Momenti campali per Wall Street e oggi è davvero decisiva. Dopo il forte ribasso di ieri, in seguito alla delusione sugli utili di Facebook, cosa attendere? Ieri sera a mercati chiusi Amazon (in after hours +16% circa), ha sorpreso con utili migliori delle attese. Questo riporterà i mercati americani al rialzo? Il minimo annuale è stato segnato? Oggi una prima attendibile risposta.

Alla chiusura di contrattazione del 3 febbraio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.629,33

Nasdaq C.

13.878,82

S&P 500

4.477,44.

Ribasso per diversi mesi?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani fino al 28 gennaio



Quali erano le previsioni dei nostri Trading Systems per la settimana?

Tentativo di rimbalzo fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla giornata di venerdì. Nell’ultimo giorno di questa settimana di contrattazione, la situazione è molto indecisa.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 35.536. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.977.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 14.208. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.070.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.583. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.454.

Posizione di investimento da mantenere di breve termine

Flat.

Momenti campali per Wall Street. Cosa fare dopo il crollo di Facebook?

Meta Platforms (NASDAQ:FB), ha chiuso la giornata di contrattazione del 3febbraio al prezzo di 237,81 in ribasso del 26,37% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 235,75 e il massimo a 343,09.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (53 giudizi) stimano un fair value in area 353,43. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 420 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 313,44/365,99

area di massimo 425,99/501,23.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 299,50. Al momento, gli swing fanno intravedere la possibilità che possa essere alle porte un ribasso di non poco conto. A favore di un rialzo, però ci sono alcuni indicatori che sul minimo di ieri, ci sembra che abbiano segnalato la possibilità di un bottom molto vicino. Vedremo cosa accadrà nei prossimi 10 giorni. Momenti decisivi anche per questo titolo.

