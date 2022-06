A volte si tende a demonizzare la tecnologia, quando semmai l’unico problema è impegnarsi a farne il corretto uso. Sì, perché sono davvero tante le opportunità che si hanno a disposizione semplicemente con a portata di mano uno smartphone o un computer. In molti casi sul telefono ci sono delle app di cui non si conoscono neanche a pieno le funzionalità. Un esempio è Telegram.

Le funzioni nascoste nelle app per il proprio cellulare

In maniera errata lo si considera l’antagonista di WhatsApp. La verità è che sarebbe bene tenerle entrambe installate e beneficiare, a seconda delle esigenze, di una o dell’altra. Ad esempio, moltissimi hanno questa app sul telefono, ma non sanno di poter trarre vantaggio da una funzione “segreta”. Come spesso accade per queste applicazioni multi-piattaforma è un beneficio a disposizione sia di chi ha un iPhone che degli utenti Android.

Si chiama “Messaggi Salvati” e la procedura per accedervi è davvero semplice. Quando si apre l’app di Telegram, in alto a sinistra sono presenti tra lineette che rappresentano, in realtà, la via d’accesso a un menù.

Scorrendo l’elenco, a un certo punto si nota la funzione “Messaggi Salvati”. Sarà sufficiente premerci su per catapultarsi dentro una finestra molto simile a una vera e propria conversazione.

Moltissimi hanno questa app sul telefono ma tanti non ne conoscono questa strepitosa funzione per iPhone o Android

In realtà, è una schermata a cui ha accesso solo il proprietario dell’account. E cosa si può fare? Si può allegare qualsiasi file o scrivere ogni tipo di messaggio. A cosa può servire a questo? A tante cose. Si possono prendere degli appunti, archiviare delle informazioni, inoltre dei documenti Pdf, ma anche video e foto.

Questa funzione è molto utile per diverse ragioni. La prima è che si ha una vera e propria possibilità di backup, cioè di conservare ciò che si mette dentro. La seconda è che, soprattutto per chi usa Telegram Desktop o utilizza lo stesso account su altri dispositivi, si avrà sempre a portata di mano questi file.

Molto utile è, inoltre, la lente di ingrandimento che c’è in alto, poiché serve ad accedere alla funzione “Cerca”. Se si hanno tanti file, immagini o testi tra i Messaggi Salvati, si può comodamente effettuare una ricerca per nome.

Telegram, tra l’altro, è una risorsa che consente di inviare file fino a 2Gb. Un’opportunità disponibile anche su WhatsApp e che semplifica la vita di chi, per lavoro o altre situazioni, necessita di questa opzione.

