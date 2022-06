Le Borse europee continuano a soffrire il dato sull’inflazione che ha gelato i mercati. Anche ieri, le Piazze azionarie del Vecchio Continente hanno accusato una flessione dopo la pesante seduta di martedì. Il calo è stato accentuato dalla apertura negativa di Wall Street che dopo un avvio debole ha accelerato al ribasso.

In questa fase, gli operatori finanziari sono alle prese con molti dubbi e le incertezze non agevolano gli acquisti in Borsa. Il forte balzo dell’inflazione in Europa potrebbe spingere la BCE ad aumentare a luglio i tassi di interesse di mezzo punto percentuale. Questa decisione potrebbe frenare ulteriormente la crescita economica del Vecchio Continente. Gli investitori temono questa eventualità.

Anche le incertezze di Wall Street stanno frenando gli acquisti sulle Borse in Europa. Il mercato azionario USA, dopo alcune sedute fortemente positive, adesso sembra nuovamente rallentare. Gli investitori temono per una nuova flessione ribassista. Alcuni analisti pensano che il minimo dell’anno non sia ancora stato toccato e che gli indici principali del listino americano abbiamo ancora spazio per scendere.

In Borsa occhi puntati su Wall Street e a Piazza Affari, attenzione alle potenzialità di OVS in rampa di lancio

Ieri, Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,9%. L’indice Ftse Mib ha chiuso a 24.283 punti. La tenuta del supporto in area 24.200 punti è significativa. Una discesa dei prezzi sotto questo livello potrebbe riportare l’indice maggiore di Piazza Affari in area 23.700 punti. Inoltre, ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso sotto il bordo inferiore del canale che contiene i prezzi dal 9 maggio. Questo non è un bel segnale.

Tra l’altro, oggi in Italia, è festa e se la Borsa è aperta, sono chiuse le banche e le società finanziarie. Quindi, è probabile che sul nostro listino ci siano volumi ridotti e questo fattore potrebbe accentuare la volatilità dei prezzi specialmente al ribasso. Oggi, un segnale positivo da Piazza Affari arriverà con una chiusura superiore ai 24.400/24.500 punti. Questo evento consentirebbe ai prezzi dell’indice di ritornare sopra il bordo inferiore del canale rialzista. Al rialzo se l’indice avrà la forza di salire oltre 24.700 punti potrebbe anche spingersi in area 25.000 punti.

Attenzione a questo titolo

In Borsa occhi puntati anche su OVS che è uno dei titoli da seguire oggi e nelle prossime sedute perché potrebbe schizzare al rialzo. Il titolo nelle ultime 5 sedute ha guadagnato oltre il 12%. Ieri l’azione ha chiuso a 1,94 euro in rialzo dell’1,5%, ma durante la seduta i prezzi sono arrivati a guadagnare anche il 6%.

Secondo gli analisti di Banca Akros il titolo dovrebbe valere 2,4 euro ad azione. Quindi, OVS avrebbe un potenziale di rialzo di oltre il 20% rispetto alla chiusura di ieri. Il superamento dei 2,10 euro potrebbe spingere l’azione verso il target indicato dagli analisti. Invece, il ritorno dei prezzi sotto 1,9 euro potrebbe mettere fine al rimbalzo in atto da qualche seduta.

