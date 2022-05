L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo facevamo notare come stesse continuando la fase di incertezza sul titolo Cyberoo. Dopo oltre due mesi nulla sembra essere cambiato. Infatti, le quotazioni di Cyberoo continuano a stentare in area 8,30 euro.

Quale potrebbe essere il futuro per il titolo?

Incominciano col dire che da inizio marzo a metà aprile il titolo è andato incontro a un rialzo che non aveva mai sperimentato nel corso della sua storia borsistica. Per ben 6 settimane consecutive, infatti, la chiusura settimanale è sempre stata superiore a quella della settimana precedente. Giunta, però, in prossimità di area 8,30 euro la spinta dei tori si è esaurita e sono seguite due settimane al ribasso.

Le quotazioni, quindi, potrebbero dirigersi verso l’importantissimo supporto in area 7,02 euro. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 7,51 euro. Qualora, poi, le quotazioni dovessero rompere al ribasso in chiusura di settimana anche area 7,02 euro, allora le cose si potrebbero mettere molto male. In questo caso, infatti, si potrebbe anche ipotizzare una continuazione della discesa fino in area 5 euro.

Se, invece, il titolo dovesse riuscire nell’impresa di rompere al rialzo area 8,30 euro, il rialzo potrebbe estendersi fino in area 9.5 euro.

È interessante notare che, nonostante una capitalizzazione non molto grande, siamo a circa 7,5 milioni di euro, l’interesse sul titolo è abbastanza elevato. Il controvalore scambiato giornalmente, infatti, è inferiore ai 40.000 euro e la probabilità che nel corso di una seduta non ci siano scambi è di poco superiore al 2%.

Per concludere, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare con una sottovalutazione di circa il 40%.

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 3 maggio a quota 7,50 euro in ribasso dello 0,53% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale