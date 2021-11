Preparare i dolci può essere per molte persone un’attività divertente e quasi terapeutica. Per alcuni può diventare anche un pretesto per comunicare determinati sentimenti, o un gesto per esprimere affetto e gratitudine per qualcuno.

Realizzare un dolce può, comunque, essere piuttosto impegnativo. Infatti, non è così semplice trovare un equilibrio tra gli ingredienti e spesso ci vuole molta pratica ed una certa abilità.

In ogni caso, il risultato che viene fuori è una pietanza che solitamente porta gioia in casa ed unisce sia grandi che piccini.

Tuttavia, gli ingredienti necessari per preparare un buon dolce sono spesso ipercalorici e non sempre salutari. Infatti, come vedremo tra poco, molti utilizzano questo ingrediente nei dolci senza sapere che potrebbe aumentare il colesterolo cattivo nel sangue.

La panna acida

Un ingrediente molto utilizzato in alcuni dolci è la panna acida. Questo latticino si ottiene installando delle colture di Lactobacillus, un batterio che converte zuccheri e lattosio in acido lattico, attraverso la fermentazione lattica.

Quindi, si tratta di una varietà di panna dal sapore leggermente acidulo, impiegata anche in molte preparazioni e ricette salate. Ad esempio, si sposa benissimo con cotture al cartoccio, oppure per insaporire pesci cotti alla griglia. In America, è uno degli ingredienti principali della cheesecake.

Dal punto di vista nutrizionale, la panna acida contiene una buona dose di calcio, magnesio e vitamine D, che sono elementi alleati delle ossa. Inoltre, contiene vitamine A e C, importanti per le loro proprietà antiossidanti, e vitamina B12, che favorirebbe un buon funzionamento del metabolismo.

Come riporta l’Istituto Humanitas, la panna acida è, però, una fonte di lipidi (20 grammi su 100), che sono prevalentemente grassi saturi. Diversi studi hanno dimostrato che questi ultimi potrebbero aumentare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Per questo motivo, un consumo massiccio di panna acida potrebbe mettere a rischio la salute cardiovascolare. Inoltre, contiene molto sodio (80 milligrammi ogni 100 grammi di panna acida) che, se assunto eccessivamente, potrebbe essere rischioso per la salute.

La panna acida, come tutti i latticini, potrebbe interferire con l’assunzione di ciprofloxacina e tetracicline. Infatti, chi assume questo farmaco dovrebbe smettere subito di consumare formaggi e latticini.

In ogni caso, è consigliato consultare il proprio medico o nutrizionista di fiducia, su quanto riportato.