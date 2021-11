Spesso le torte nascono da due esigenze: quella di svuotare il frigorifero e quella di preparare qualcosa di buono. La ricetta di oggi si propone di unire queste due necessità, utilizzando un ingrediente che, soprattutto in questa stagione, può arricchire ogni preparazione.

Stiamo parlando della farina di castagne, un ingrediente ricostituente, privo di glutine ed altamente digeribile. Questa farina è molto utile nei dolci e nelle torte perché tende a trattenere l’umidità degli ingredienti, rendendole, di fatto, più morbide.

Questa deliziosa torta rustica della nonna si prepara in pochi passaggi e sarà una gioia per il palato

Ingredienti

120 grammi di farina 00;

80 grammi di farina di castagne;

4 uova;

100 grammi di zucchero;

80 millilitri di latte;

7 grammi di lievito per dolci;

200 grammi di ricotta;

40 grammi di noci;

80 grammi di albicocche essiccate;

100 grammi di gocce di cioccolato;

scorza di arancia.

Procedimento

Il primo passaggio consiste nel setacciare la ricotta che ci servirà in un secondo momento. Mettiamone un po’ per volta in un colino e con un cucchiaio iniziamo a spingerla verso il basso, raccogliendola in una ciotola.

A questo punto, montiamo le uova con lo zucchero, aiutandoci con una frusta elettrica, fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Adesso incorporiamo nel composto la ricotta setacciata con il latte, amalgamando il tutto con una frusta.

Ora non ci resta che setacciare ed inserire all’interno del composto anche la farina 00, la farina di castagne ed il lievito. Dopo aver mescolato ancora una volta, tritiamo le nostre albicocche essiccate ed i gherigli di noci. A tal proposito, possiamo utilizzare le noci pecan, che sono una varietà poco conosciuta ma che aiuterebbero a tenere a bada il colesterolo cattivo.

Uniamo anche queste ultime all’interno del composto, insieme alle gocce di cioccolato, ed aromatizziamo il tutto grattugiando un po’ di scorza d’arancia. Fatto ciò, imburriamo una tortiera bassa, o uno stampo per plumcake, e versiamoci all’interno il composto. Ora inforniamo in forno preriscaldato a 185 gradi per circa 25 minuti e, una volta cotta, lasciamo raffreddare.

Quindi, se abbiamo poco tempo, questa deliziosa torta rustica della nonna si prepara in pochi passaggi e sarà una gioia per il palato. Per concludere, potremmo anche spolverare un po’ di zucchero a velo sulla superficie prima di servire.

