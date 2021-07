Tra le paure più profonde dell’essere umano di certo una delle più grandi è legata alla nostra salute, ai pericoli che potremmo correre che metterebbero a repentaglio il nostro fisico. Per questo motivo, tutti noi sappiamo come sia necessario controllare bene il cibo che introduciamo, per evitare intossicazioni.

Ma se affermassimo che esistono dei cibi e delle bevande che sono dannosi per il nostro fisico e che la maggior parte di noi assume senza farsi troppi scrupoli? Oggi vogliamo parlare di questo e vedere assieme perché molti usano questo prodotto eppure potrebbe causare gravi problemi alla salute.

Un “veleno” da limitare più possibile

La sostanza di cui oggi parliamo è dannosa per il corpo, ma è anche amatissima e molto consumata da persone di tutto il mondo. Stiamo parlando ovviamente dell’alcol etilico e delle bevande che lo contengono come vino, birra e superalcolici.

L’alcol è un composto chimico che il nostro corpo non è in grado di assimilare e che causa comprovati danni al nostro cervello, anche se assunto in dosi minime. Non importa se assumiamo bevande poco alcoliche, il suo effetto potenzialmente dannoso è sempre presente. Ovviamente, più aumenta la quantità di alcol, più cresce il rischio di danni direttamente e indirettamente causati dal consumo.

Sappiamo bene come l’abuso di alcol possa portare gravi rischi, come incidenti in macchina e danni permanenti al cervello e al fegato. L’alcool è un alimento che non nutre, ma è pur vero che può piacere per il suo gusto e il suo effetto.

Se non riusciamo a fare a meno di consumare alcol, allora dobbiamo essere consapevoli dei suoi potenziali danni e moderare il consumo. Dovremo assumere alcol in piccole quantità e sporadicamente. Se, invece, vogliamo eliminare del tutto dalla nostra dieta un alimento non nutriente e rischioso, possiamo iniziare a consumare una delle molte alternative analcoliche, come queste, che ci permettono di rinfrescarci senza rischi per la salute, provare per credere.