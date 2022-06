Un mattino non è mattino se non inizia con un caffè. Non è un aforisma riconosciuto, ma è il pensiero di tantissimi italiani. Che sia alle 7, alle 8, o alle 10 poco cambia. Così come se preparato con la moka di casa, preso al bar o della macchinetta dell’ufficio. Una piacevole abitudine o un vizio consolidato? Una pausa rilassante o una meccanica consumazione?

Tante domande, poche risposte. O meglio, ognuno potrebbe anche dare la sua, ma non è detto sia esplicitamente il motivo per cui si decida di bere un caffè.

La letteratura su quanto questo faccia o meno bene alla nostra salute è molto ampia. Per esempio, sappiamo quanti caffè al giorno si può permettere chi soffre di ipertensione.

Di conseguenza, a volte, sarebbe meglio trovare delle alternative. Che non vuole dire cambiare completamente il proprio rapporto con questa bevanda, semplicemente non esserne dipendente. Allora ci sono diverse possibilità per fare questo. Partendo da frutta e verdura che, soprattutto in questa stagione, non mancano mai.

Proporremo quindi una facile ricetta per preparare una bevanda che potrebbe sostituire, affiancare o alternarsi al caffè del mattino, dandoci anche un’energia diversa. Andiamo a vedere subito gli ingredienti:

1 banana;

6 foglie di basilico;

1 cucchiaino di miele;

un limone;

ghiaccio.

Per sostituire il caffè la mattina, prepariamo un frullato estivo con un frutto ricco di potassio e un’erba aromatica

Come si può facilmente capire dalla lettura di questi ultimi, andremo a preparare un frullato che mette insieme più qualità. Il potassio e i sali minerali della banana, frutto utile a combattere il colesterolo, abbassare la pressione e dare energia. Uniti al basilico, antinfiammatorio, diuretico, antiossidante e ricco di vitamina K, fondamentale per la nostra circolazione sanguigna.

La preparazione è molto semplice. Per farla necessitiamo di un comune frullatore. Andiamo ad aggiungere una banana tagliata a pezzotti, sei foglie di basilico ben lavate e diamo una prima girata.

Quindi, aggiungiamo un po’ di scorza di limone grattugiata e un cucchiaino di miele. Altra rapida passata, per poi concludere con un paio di cubetti di ghiaccio che renderanno il tutto più cremoso e brillante.

Per sostituire il caffè la mattina, prepariamo un frullato ricco di buoni alimenti. Da consumare non solo a inizio giornata, ma anche come merenda o, perché no, di sera, magari rilassandosi in casa. Con un abbinamento curioso e intrigante tra banana e basilico. Due alimenti apparentemente diversi, ma entrambi molto utili per il nostro organismo.

