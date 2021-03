Decorare l’abitazione con un tocco “green” è quello che ci vuole per regalare agli ambienti equilibrio e tranquillità.

Prendersi cura delle piante apporta numerosi benefici. In cambio, i vegetali sapranno regalare delle soddisfazioni uniche, tinteggiate dei colori dei fiori.

Il design moderno punta molto sugli angoli verdi per rendere gli interni delle vere e proprie oasi di benessere. Tra le innumerevoli specie di piante e fiori possibili, stanno spopolando ormai anche in Italia i Kokedama che arrivano direttamente dall’Oriente.

Ai Lettori dal pollice verde non sarà sfuggito qualche articolo precedente che parlava di queste piante eccezionali.

Quest’oggi, la Redazione vuole mostrare ulteriori tecniche di preparazione, poiché in un batter d’occhio si potrà arredare in modo originale il soggiorno, la cucina o la camera da letto.

Ecco come si compone, questo vivaio sospeso e senza vasi

Sono queste le piante che nessuno si aspetta ma che decorano in modo geniale ed economico

I Kokedama, coltivati in Giappone sin dal 1600, sono chiamati anche mini bonsai o bonsai volanti. Tuttavia, la differenza sostanziale tra i bonsai è l’assenza del vaso.

Di seguito, tutto l’occorrente per creare una sfera di muschio sospesa, del tutto naturale e senza l’acquisto di vaso.

Occorrente

a) muschio;

b) pianta di piccola dimensione, qualsiasi;

c) terra argillosa;

d) fango keto;

e) torba;

f) spago;

g) foglio di giornale;

h) contenitore.

Innanzitutto, bisogna ripulire la pianta dal terriccio in eccesso. Prendere il contenitore, aggiungere a metà con l’acqua. Inserire il muschio fresco, poi la terra argillosa, la torba e il fango. Formare una sfera e poi tagliarla a metà. Al centro, inserire la piantina.

Compattare bene e chiudere la sfera con le mani. Ricoprire con lo spago.

A questo punto, il kokedama è pronta per essere appesa direttamente tramite lo spago con cui è stata legata, con un gancio posizionato sul soffitto. Per annaffiarla, bisognerà vaporizzare l’acqua con uno spruzzino.

