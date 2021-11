“Ricordati di non bere troppe bibite perché poi non ti addormenti”. È la classica frase della mamma che raccomanda al proprio figlio di non esagerare con le bibite eccitanti alle festine. Anche senza saperlo esistono infatti bibite e alimenti che ci impedirebbero di prendere sonno, o comunque potrebbero rendere più faticoso il dormire. Come la classica pizza col salame, magari unita alle bevande con caffeina e che poi ci fanno contare le pecorelle per cercare di addormentarci. Molti trascurano questi 5 alimenti che mangiati a quest’ora ci impedirebbero poi di dormire bene. Sarebbero infatti principalmente 2 gli ostacoli che ci impedirebbero di addormentarci facilmente: orario e cibi della nostra cena. Vediamo di capire meglio in questo articolo dei nostri Esperti.

Quella sostanza nemica del nostro sonno

Esiste una sostanza che si chiama tiramina ed è presente in molti alimenti della nostra quotidianità. Dai formaggi stagionati ai salumi, dalle melanzane al pesce conservato, dal vino alle verdure sottaceto. Il fatto che questi alimenti, assunti soprattutto a cena, ci rendano difficile il sonno si potrebbe spiegare con il fatto che conterrebbero delle quantità elevate di glutammato monosodico, sostanza che, assieme al sale, potrebbe creare ritenzione idrica. Ma non solo, perché, in alcuni soggetti funziona anche come un vero e proprio eccitante, un po’ come la caffeina. E attenzione che la tiramina sarebbe anche uno stimolante della produzione di adrenalina. Ormone, che come ben sappiamo, viene stimolato nei momenti di pericolo ed eccitazione.

Molti trascurano questi 5 alimenti che mangiati a quest’ora ci impedirebbero poi di dormire bene

Se come dice il proverbio “l’uomo è ciò che mangia”, attenzione quindi a quello che assumiamo anche a cena. Ricordiamo, infatti che è l’ultimo pasto della giornata quello più vicino al meritato riposo. I medici xono soliti consigliare infatti di non mangiare troppo tardi, e soprattutto, di non mettersi sul divano al termine della cena. Così facendo, metteremmo quindi il nostro organismo in una doppia condizione di disagio:

rallentare metabolismo e digestione;

introdurre quelle sostanze eccitanti di cui sopra, contenute negli alimenti che abbiamo visto.

Quali sono gli alimenti consigliabili per il sonno dei nostri bambini

Abbiamo iniziato il nostro articolo parlando di bambini, e lo finiamo tornando sull’argomento. Esisterebbero infatti degli alimenti particolarmente consigliati dagli specialisti per la cena dei nostri bambini e sarebbero:

carote;

zucchine;

spinaci;

riso;

orzo;

tutti gli alimenti, come le banane, ricchi di potassio.

Tutti in grado di favorire la distensione muscolare e mentale, favorendo un riposo più sereno.

