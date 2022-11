Molti stanno già prenotando un weekend nelle 3 località più belle d’Italia per sciare

Sciare è un bellissimo sport, che ci permetterebbe di dimagrire e ammirare da vicino luoghi spettacolari. Sembrerebbe, infatti, che sciare sia proprio uno degli sport che ci aiuterebbe di più a bruciare calorie e a tonificare il nostro corpo.

Detto questo, bisogna riconoscere che molte persone scelgono questo sport soprattutto per l’atmosfera magica dei luoghi in cui lo si pratica. Quando arriva la stagione fredda, le temperature si abbassano e la voglia di visitare posti di montagna aumenta.

Non c’è niente di più confortevole, infatti, che stare al caldo a bere una tazza di cioccolata calda, mentre si guardano le montagne innevate. Oltretutto bisogna considerare che le vacanze sono sempre più vicine, e molte persone stanno già organizzando un weekend fuoriporta.

C’è chi preferirà partire per una crociera al caldo, e chi, invece, non vede l’ora di indossare gli sci. Di seguito scopriremo alcune delle più belle località di montagna in Italia in cui divertirsi sulla neve.

Questi luoghi sono tutti ben organizzati, e vantano hotel bellissimi a prezzi per tutte le tasche, adatti per godersi qualche giorno di rilassamento.

Molti stanno già prenotando un weekend rilassante in montagna per trascorrere una bellissima vacanza sulla neve

Iniziamo con un vero asso tra le località più frequentate durante le vacanze natalizie. Stiamo parlando di Roccaraso, un comune dell’Abruzzo, in provincia de L’Aquila.

Questo luogo abitato da meno di 2.000 anime, è a tutto gli effetti uno dei poli sciistici maggiori d’Italia. Conta circa 130 km di piste da sci, di cui la maggior parte perfetta anche per i principianti.

Per questo motivo, durante l’autunno e l’inverno tantissimi turisti si spostano in questa zona, per provare l’esperienza elettrizzante di sciare. Qui, infatti, si potranno ammirare da vicino i Monti di Roccaraso, gruppo montuoso che fa parte dell’Appennino abruzzese, e tante altre bellezze naturali.

Una località meravigliosa in Piemonte

Spostiamoci verso Nord per arrivare a Sestriere, bellissima e rinomata località sciistica del Piemonte. In questa Regione ci sono borghi che sembrano incantati e piste da scii davvero sensazionali e molto organizzate.

Sarà per questo che, ormai, Sestriere è una meta famosissima e, apparentemente, molto costosa. In realtà possiamo dire che non è sempre così, poiché sarà possibile trovare anche alloggi a 50 euro a notte.

Il trucco è prenotare con parecchio anticipo, e spulciare molto attentamente le proposte dei siti di viaggio.

Magnifica e rilassante vacanza in Toscana

Anche Abetone è una delle mete più amate dagli appassionati di scii, ed è il principale comprensorio sciistico di questa Regione. La località è nota anche per aver dato i natali al grande campione di sci alpino Zeno Colò, il quale disegnò le 3 piste da scii più famose della zona.

Questo luogo ospita circa 50 km di piste, che si affacciano su vette e paesaggi davvero spettacolari.

Anche qui ogni sciatore potrà divertirsi, da quello più esperto fino a chi ha appena iniziato.

Le piste sono servite da ovovie e seggiovie, e i prezzi dei vari tipi di Skipass si attestano intorno ai 30 euro. Sarà anche per questo che già in molti stanno già prenotando un weekend in questo luogo davvero incredibile.