Visitare questi 3 borghi del Piemonte potrebbe convincere qualcuno a viverci

Nel secolo scorso, soprattutto per motivi legati alla ricerca di un posto di lavoro, molte persone si trasferivano nelle grandi città. Da qualche decennio ci sembra di assistere a un fenomeno inverso. Sono sempre più, infatti, coloro che scelgono di vivere in centri abitati piccoli in campagna o in montagna. Con automobili proprie, autobus o treni si possono raggiungere i luoghi di lavoro oppure centri commerciali.

In ogni Regione ci sono tanti borghi dove vivere senza traffico e smog, magari intessendo pure rapporti umani. Il contatto più facile con la natura è poi molto rigenerante.

In Piemonte si trovano tanti borghi sostenibili. Ciò vuol dire che si sono scelte fonti energetiche rinnovabili e si è deciso di rivalutare le ricchezze naturali e tradizionali. Queste sono fruite dagli abitanti con rispetto e sono anche attrazioni turistiche.

Per un weekend insolito si possono visitare questi 3 borghi del Piemonte

Un posto dove andare nel fine settimana potrebbe essere Bergolo. Questo comune in provincia di Cuneo fa parte dell’associazione Borghi autentici d’Italia ed è chiamato “paese di pietra”. La caratteristica è infatti l’arenaria a vista delle case.

Bergolo si trova in una posizione particolare tra il Piemonte e la Liguria. Si possono vedere la cappella romanica di San Sebastiano risalente al tredicesimo secolo e l’anfiteatro in pietra.

Per apprezzare pienamente la natura si può percorrere la Grande traversata delle Langhe partendo da questo borgo. A piedi o in mountain bike si potrebbero attraversare campagne e boschi passando per paesini ricchi di fascino.

Per quanto riguarda i prodotti locali, sono molto apprezzati i vini. Troviamo anche la nocciola Piemonte I.G.P. e il formaggio Murazzano D.O.P.

Ora scopriamo le bellezze di altre due borghi piemontesi.

Alla scoperta di una perla delle Alpi marittime

Uno dei borghi più belli del Piemonte si trova sulle Alpi marittime. Famoso centro termale e turistico nel secolo scorso, Garessio è in provincia di Cuneo in collina, al confine con la Liguria.

Il comune si compone di alcune borgate, Poggiolo, Maggiore, Ponte e Valsorda, poco distante dal centro. In particolare nel Borgo Maggiore si possono vedere le antiche mura e alcune delle porte medievali di Garessio.

Nel borgo ci sono molte chiese antiche, pensiamo a Santa Maria extra moenia, ad esempio, del quindicesimo secolo. Meritano una visita anche il parco delle terme di San Bernardo e ciò che resta del famoso Grand Hotel Miramonti, dove alloggiavano grandi personaggi degli inizi del Novecento.

Per chi ama l’escursionismo ci sono alcuni sentieri che permettono di ammirare la natura nei dintorni e sui monti. Pensiamo ad esempio alla Via del sale che un tempo collegava il cuneese con la Liguria. Il fascino di Garessio si deve anche alla presenza del castello di Casotto, residenza di caccia dei Savoia.

Tra i prodotti del territorio vi sono la castagna e il grano saraceno.

Il borgo di Pellizza

Dal cuneese spostandoci verso Alessandria c’è un altro posto interessante da visitare, anche con i bambini. Stiamo parlando di Volpedo. Questo borgo deve la sua notorietà al pittore Giuseppe Pellizza. Sarà istruttivo percorrere a piedi l’itinerario che tocca i luoghi resi celebri da quest’artista, autore tra l’altro dell’opera Il Quarto Stato. Nel museo didattico si può approfondire sia la biografia di Pellizza che la sua tecnica pittorica. Se si vuole, si possono visitare anche la casa natale e il suo studio.

Di interesse storico e artistico sono anche la pieve romanica di San Pietro e alcuni palazzi ottocenteschi.

Nei dintorni di Volpedo ci sono inoltre dei sentieri nella natura dove fare lunghe passeggiate.

Come altri borghi sostenibili anche in questo si trovano percorsi adatti agli appassionati di mountain bike. Il territorio è noto per la coltivazione della pesca e delle vigne.

In autunno o in altre stagioni varrà la pena visitare questi 3 borghi del Piemonte. I loro tesori e la vicinanza con le città e il mar Ligure potrebbero anche convincere qualcuno ad abitarvi.