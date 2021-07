Fare giardinaggio riduce lo stress e allontana la depressione, migliora la memoria e mantiene il cervello in allenamento. Oltre a questi vantaggi, ci aiuta a mantenere bello e curato il nostro balcone o giardino.

Quando andiamo in un centro giardinaggio, a volta ci stupiamo di quanto costino gli attrezzi del mestiere. In realtà non ci farà molto piacere sapere che oltre la metà degli attrezzi che compriamo al vivaio potremmo tranquillamente evitarcela.

In casa abbiamo già tutto quello che ci serve, basterebbe solo sapere cosa riciclare con intelligenza e come farlo. Ad esempio, c’è un oggetto che tutti abbiamo in casa e che buttiamo andando poi a comprarne uno identico al vivaio, pagando soldi inutilmente. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Molti sbagliano buttando via quest’oggetto che i vivai raccolgono per far crescere bene le piante

Riciclare con intelligenza è una pratica che non tutti sanno fare, eppure è molto importante per il nostro portafoglio, oltre che per l’ambiente. Per questo abbiamo già spiegato come preparare gratis questo portentoso fertilizzante che renderà le nostre piante davvero straordinarie.

Gli oggetti fondamentali per curare una pianta sono vasi e sottovasi. Quando vogliamo piantare dei semi che richiedono spazio e agio nella terra, la prima azione che facciamo è scegliere il vaso giusto.

In realtà in questa fase possiamo comodamente sostituire i vasi con scatole di cartone rettangolari o quadrate. È il caso delle scatole delle merendine, o dei contenitori delle uova.

Pochi sanno come utilizzarli

Le confezioni cartonate delle merendine sono ottime per iniziare la semina delle piantine. Basterà suddividere la scatola in più spazi, per ricavare un vano per ogni piantina e rendere più facile il futuro travaso.

Ancora più adatti a questa funzione sono i contenitori delle uova. Qui gli spazi sono già suddivisi e sarà ancora più facile destinare ogni piantina ad uno spazio. In questo caso, però, i vani sono abbastanza stretti, quindi dovremo travasare la piantina appena spunterà. Ecco perché molti sbagliano buttando via quest’oggetto che i vivai raccolgono per far crescere bene le piante.

