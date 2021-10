Del limone non si butta via niente. Ma non siamo proprio sicuri di aver imparato la lezione. Della polpa e del succo ne facciamo buon uso. Al contrario, la buccia e i semi solitamente finiscono nella pattumiera. E se provassimo a riutilizzarli? Ad esempio di potrebbe scoprire come far crescere un seme di limone in balcone. E per la buccia ci sono tanti altri modi insoliti per usarla in cucina.

Infatti pochissimi conoscono questi straordinari usi della scorza del limone alleata del cuore e piena di vitamine.Questa buccia giallo oro si è capace di molti benefici sul corpo. Gli esperti hanno suggerito alcuni modi per utilizzarla. Nel paragrafo seguente vediamo insieme quali sono. Ma prima guardiamo i poteri della scorza di limone.

Un pozzo di vitamina C

Non stupiamoci se la maggiore quantità di vitamina C è contenuta nella scorza. Si parla di circa 10 volte in più rispetto alla polpa. La vitamina C, come ben sappiamo, è importantissima nel periodo di transizione tra una stagione e l’altra. Assumerne grandi quantità giornaliere rafforza il sistema immunitario, a favorire l’assorbimento di ferro e a proteggere il cuore.

Ed è proprio il cuore a godere degli effetti benefici dei flavonoidi contenuti nella buccia. Infatti, questi migliorano la salute dei vasi sanguigni e quindi della circolazione. In più combattono i radicali liberi e l’ossidazione delle cellule. Anche il funzionamento dell’intestino migliora assumendo la scorza del limone. Grazie al limonene e alle fibre della scorza il fegato viene depurato, la digestione migliora. Un toccasana contro stipsi e intossicazione intestinale. Ricordiamoci anche che l’olio essenziale estratto dalla buccia è un antisettico e battericida naturale.

Veniamo ai tanti modi grazie ai quali potremo utilizzare la buccia del limone. Il suo effetto balsamico la rende perfetta per tisane e decotti depurativi. Deve bollire solo per 4-5 minuti. Può essere unita ad altre erbe digestive come il tarassaco, il finocchietto etc. Inoltre può essere utilizzata sia intera che grattugiata e immersa nell’acqua calda.

Si può usufruire della scorza anche per aromatizzare i brodi. Col pesce l’effetto sarà assicurato perché darà un sapore particolare. L’unica indicazione è non farla cuocere per più di 10 minuti. La buccia del limone può anche essere lavorata in altri modi. Uno molto semplice da fare è metterla sotto sale. Quella scorza, una volta asciutta, può essere tagliata in piccoli pezzi o grattugiata per condire altri piatti. È possibile anche aromatizzare direttamente il sale condendolo con strisce di scorza e lasciandolo insaporire chiuso in un barattolo.