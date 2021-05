Belle ed eleganti, sono utilizzate per le finestre dei piccoli centri, in campagna o in montagna. Infatti hanno un’ottima capacità di trattenere il calore. Stiamo parlando delle persiane in legno. Soluzione ideale per chi ha una casa in stile classico.

Sono affascinanti, dal tipico colore marrone, verde o bianco. Nonostante la loro bellezza, oggi sono sempre meno richieste rispetto alle persiane in alluminio e in PVC.

Questo perché per il loro materiale necessita di una manutenzione continua. E ciò data la loro esposizione costante agli agenti atmosferici.

Il primo step è eliminare la polvere

Anche se sono trattate con vernici particolari, il legno è sempre molto delicato. Ma come iniziare a pulirle? Iniziamo con la rimozione della polvere.

Le persiane sono sempre esposte agli agenti atmosferici e allo smog. È importante rimuovere la polvere, almeno una volta a settimana, per evitare che se ne accumuli troppo. Soprattutto nelle piccole fessure.

Per quest’operazione abbiamo solo bisogno di un panno in microfibra o di un’aspirapolvere. Sarà un’operazione semplice se la pulizia avviene regolarmente.

Il secondo step è lavare e detergere

Molti si disperano quando puliscono questo tipo persiane ma non sanno che basta solo un prodotto per renderle come nuove.

Ora passiamo al lavaggio delle persiane. Possiamo utilizzare un prodotto specifico per il legno. O possiamo utilizzarne uno che tutti abbiamo in casa.

Stiamo parlando del sapone per i piatti. Non sembra vero ma, grazie al suo potere sgrassante, può eliminare lo sporco e le incrostazioni. Basta diluirlo in acqua tiepida.

Con l’aiuto di un panno, laviamo tutta la superficie, ricordandoci delle fessure. Possiamo aiutarci con uno spazzolino, o un pennello, oppure con un cotton fioc, per arrivare negli angoli difficili.

Ultimo step è lucidare

Quando le nostre persiane si saranno asciugate, possiamo passare all’ultima operazione. Con l’aiuto di un pennello, stendiamo un velo di olio paglierino per rendere la superficie lucida.

