Quando un oggetto non serve più o si rompe, senza pensarci due volte, finisce inevitabilmente del bidone della spazzatura.

Ma ci siamo mai chiesti se è possibile dargli una nuova vita?

Grazie al riciclo creativo possiamo recuperare questi oggetti e destinarli ad altri utilizzi. Bottiglie vuote, sacchetti di carta, vecchie tende, jeans usurati. Sono solo alcuni degli oggetti che possono essere riutilizzati in altri modi molto più creativi.

Se abbiamo poche idee e confuse, ci vengono in aiuto i social con video e tutorial. Spiegano passo dopo passo e in maniera minuziosa come dobbiamo agire.

La carta igienica è quell’oggetto indispensabile che non dovrebbe mai mancare all’interno di una casa. Ogni famiglia si ritrova con decine e decine di rotoli esauriti, che finiscono inevitabilmente nel cesto della raccolta della carta.

Però nessuno immagina che un semplice rotolo di carta igienica possa aiutarci nelle pulizie di casa facendoci risparmiare tempo e denaro. Sembra bizzarro ma è così, basta utilizzarli con l’aspirapolvere.

L’aspirapolvere è l’oggetto che più di tutti, ci aiuta nelle pulizie. Ma ci sono zone della casa che proprio non riusciamo a pulire perché difficilmente raggiungibili. I binari delle finestre e delle zanzariere, i fori di ventilazione, i termosifoni e tutti gli angoli nascosti.

Se non abbiamo i beccucci adatti possiamo crearne uno in casa. Basta prendere un rotolo di carta igienica e fissarlo con del nastro adesivo al tubo della prolunga dell’aspirapolvere. Possiamo modellare la parte finale del rotolo così da dargli la forma che serve in quel momento. Ora possiamo pulire facilmente ovunque.

Altri usi dei rotoli

I rotoli di carta igienica ci vengono in aiuto durante le pulizie difficili. Ma possono essere riciclati in tantissimi atri modi. Come fermacavi, scatoline regalo, portatovaglioli, portamatite, lavoretti per bambini ecc.