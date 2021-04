La pulizia dei vetri è una delle faccende domestiche più faticose e noiose. È un’operazione che richiede tempo, pazienza e olio di gomito. Aloni, polvere e impronte possono renderci il lavoro difficile.

Non è facile trovare il detergente giusto. Spesso, quelli in commercio, sono inadatti e troppo aggressivi. Utilizzarli potrebbe farci faticare il doppio.

Un prodotto che ci stupirà

Vetri e infissi splendenti donano alla casa lucentezza e senso di pulito.

Prima di iniziare a lavare i vetri bisogna, quindi, pensare alla struttura della finestra. Possiamo spolverarla o passare un panno umido.

Ora pensiamo ai vetri. La prima operazione da fare è quella di eliminare la polvere e lo sporco più grossolano, per evitare che i granellini possano graffiare il vetro.

Molti si affannano e si disperano quando puliscono i vetri ma non sanno che questo prodotto usato per la lavastoviglie può renderli splendenti in un attimo.

Ci stupirà sapere che si può ottenere un ottimo risultato utilizzando il brillantante della lavastoviglie.

Questo prodotto è composto, quasi del tutto, da acqua e alcool. Per questo il brillantante favorisce una rapida asciugatura, senza aloni e macchie.

Possiamo, quindi, preparare una miscela di acqua e qualche cucchiaino di brillantante per poi procedere alla pulizia del vetro con un panno in microfibra. Il risultato sarà eccezionale e con il minimo sforzo.

Qualche consiglio in più

Sembra strano ma non bisogna mai lavare i vetri quando fuori c’è il sole. Il calore potrebbe asciugare subito il prodotto. La luce, poi, potrebbe non farci notare gli aloni rimasti.

Un altro utile consiglio è quello di non lavare mai i vetri con una spugna o un panno abrasivo, perché potrebbero rovinare e graffiare il vetro.

Abbiamo visto, dunque, perchè molti si affannano e si disperano quando puliscono i vetri: non sanno che questo prodotto usato per la lavastoviglie può renderli splendenti in un attimo.