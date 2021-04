Il momento della prova costume si avvicina e stiamo cercando un metodo per dimagrire velocemente? Amiamo la bici ma non siamo dei professionisti e abbiamo paura di farci male? Nessun problema. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo come perdere peso con la bici senza esagerare. Ecco i trucchi per dimagrire andando in bicicletta senza sforzare troppo i muscoli e che tutti possiamo mettere in pratica.

L’importanza della posizione in sella

La prima cosa che dobbiamo imparare per dimagrire con la bici è la giusta posizione. Mettiamoci di fianco al mezzo e alziamo la sella all’altezza della cintura. Adesso possiamo salire e analizzare come pedaliamo.

Dobbiamo evitare di fare forza sui talloni e spingere i pedali con gli avampiedi.

Quando pedaliamo sforziamo glutei, polpacci, addominali e schiena. Proviamo a riscaldarli prima di iniziare il nostro percorso.

Evitiamo sempre di portare oggetti in mano durante la pedalata. Non è solo pericoloso per la nostra sicurezza ma a lungo andare ci causerà problemi di postura e ci farà sforzare troppo.

velocità e costanza

Una volta che abbiamo capito la giusta posizione possiamo impostare il nostro allenamento. Il primo trucco è quello di mantenere sempre una velocità costante. Ognuno di noi ha un fisico diverso e una resistenza diversi. Scopriamo la nostra andatura di crociera e cerchiamo di mantenerla per tutta la pedalata.

Cerchiamo di essere costanti. Meglio se ci alleniamo per 30 minuti ogni giorno o a giorni alterni che stare fermi per settimane e ripartire per viaggi di 3 ore. Solo la costanza ci aiuterà a riattivare il metabolismo e a salvare il nostro corpo da strappi e problemi muscolari.

