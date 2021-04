La carbonara è uno dei piatti più gustosi della cucina italiana. Ma è anche uno dei più “pesanti” e difficili da digerire. Da oggi non sarà più così. Noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare un segreto che rivoluzionerà le nostre abitudini in cucina. Ecco la ricetta che tutti aspettavano per una carbonara leggera a prova di chef e senza usare la pasta.

Gli ingredienti

Il segreto della nostra ricetta è quello di sostituire la pasta con le zucchine. Come? Acquistiamo uno spiralizzatore di verdure. Inseriamo dentro le zucchine intere e ce le ritroveremo tagliate a forma di spaghetto o linguina. La nostra base è già pronta e possiamo mettere insieme il resto degli ingredienti.

Per 2 persone servono:

a) due zucchine;

b) sale e olio d’oliva;

c) un etto di guanciale a cubetti;

d) due uova;

e) pepe;

f) pecorino romano grattugiato.

Ecco la ricetta che tutti aspettavano per una carbonara leggera a prova di chef e senza usare la pasta: la preparazione

Dopo aver creato i nostri spaghetti di zucchine lasciamoli riposare per dieci minuti su un tovagliolo di carta e mettiamo sopra del sale. Togliamo l’acqua in eccesso con dei fogli assorbenti e attendiamo altri dieci minuti.

Nel frattempo possiamo iniziare a preparare il condimento. Facciamo rosolare per qualche minuto il guanciale con l’olio in una padella. Quando la carne inizia a dorarsi aggiungiamo la pasta di zucchine, copriamo e cuociamo a fuoco medio per 5 minuti. A questo punto togliamo il coperchio e saltiamo per altri 5 minuti.

É il momento di aggiungere le uova sbattute con pecorino e pepe. Mischiamo la pasta con le uova a fuoco basso, cuociamo per un minuto e facciamo attenzione a non far formare grumi. Siamo pronti per stupire la platea.

Se “ecco la ricetta che tutti aspettavano per una carbonara leggera e a prova di chef e senza usare la pasta” è stato utile consigliamo e siamo in cerca di idee per i primi piatti consigliamo anche “come cucinare la zuppa corsa perfetta”.