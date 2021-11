Da qualche anno a questa parte il termine “Black Friday” è diventato popolare anche nel nostro Paese. Di origine americana, indica il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, festeggiato il quarto giovedì di novembre. Quest’anno il Black Friday sarà il 26 novembre e segna ufficialmente l’apertura dello shopping natalizio. Già a partire dal mese di novembre è possibile trovare buone offerte e sconti su tantissimi prodotti, non solo online ma anche nei negozi.

La maggior parte delle persone aspetta questo momento dell’anno per poter acquistare, soprattutto, gli elettrodomestici. Quindi conviene approfittare del Black Friday per sostituire la vecchia lavastoviglie con queste più moderne ed economiche e, in questo articolo, ne indicheremo alcune su cui poter fare un pensierino.

La lavastoviglie è diventata ormai a pieno titolo un elettrodomestico indispensabile nella vita di molte famiglie. Dopo la lavatrice e il forno elettrico, la lavastoviglie ha, infatti, conquistato tutti per il risparmio di tempo ed energie per la pulizia di piatti e bicchieri. Se quella che abbiamo in casa comincia a non essere più efficiente, forse è giunto il momento di cambiarla.

Perché non decidere di farlo proprio in questo periodo dell’anno?

Vediamo alcuni modelli, di diverse fasce di prezzi, ma abbastanza convenienti, che si possono valutare grazie alle offerte del Black Friday.

Indesit DIE è tra le più economiche e si può trovare a partire da 248 euro;

Beko DFN05311S, facile da usare e con programmi super rapidi, si può acquistare a 290 euro circa;

Bosh serie 8, può funzionare anche tramite app e ha consumi ridotti. Costo 834 euro;

Candy Brava Celdin, a partire da 346 euro circa, è programmabile con app e ha filtro autopulente;

Bosh serie 2, è meno potenziata della serie 8, ma con 384 euro circa, si può avere una lavastoviglie molto silenziosa, facile da usare e con programmi di lavaggio veloci;

Beko DIN26C21, è una delle poche a scomparsa totale. Ha anche il programma di mezzo carico e l’opzione pulizia speciale di cristalli; si può trovare a 300 euro circa;

Candy CDI, è tra le più economiche, con un prezzo di partenza di 228 euro. È molto semplice da usare grazie ai programmi molto intuitivi e filtro autopulente.

