Il periodo di abbondanza delle ciliegie dura solo qualche settimana, ma è un momento magico per tutti gli amanti del giardino. Spesso però sorge un problema: l’albero di ciliegio può diventare anche molto alto, e può essere difficile e anche pericoloso raccogliere le ciliegie che maturano sui rami più alti. Inoltre, più l’albero cresce, più tenderà a fruttificare principalmente sui rami più alti, e non su quelli bassi.

Ma per fortuna, possiamo “correggere” questa tendenza della pianta con una potatura attenta, per fare in modo che l’albero fruttifichi su rami più bassi, dove è più semplice e meno pericoloso raccogliere le ciliegie. Le regole per la potatura sono poche e semplici.

L’albero si deve sviluppare in larghezza e non in altezza

Il nostro obiettivo è fare in modo che il ciliegio cresca principalmente in larghezza, cioè con rami che si sviluppano lateralmente, e non in altezza, con rami che vanno verso l’alto. Per fare questo, dobbiamo cercare di eliminare quelli che vengono chiamati “succhioni“, cioè rami giovani che crescono direttamente verso l’alto sviluppandosi dai rami primari. I succhioni andrebbero per la maggior parte eliminati. Possiamo lasciarne qualcuno se abbiamo un supporto a cui legarlo per fare in modo che si sviluppi il più possibile in orizzontale negli anni seguenti.

Molti sbagliano ma il ciliegio si deve potare così per far venire tante ciliegie sui rami più bassi e non soltanto in cima

La regola fondamentale quando potiamo il ciliegio è di selezionare attentamente quali rami eliminare. I rami principali che derivano direttamente dal tronco, chiamati “branche primarie”, non si dovrebbero mai eliminare. Possiamo eliminare, come abbiamo detto, i succhioni che crescono in verticale, e anche qualunque ramo secondario cresca direttamente sul tronco principale. È molto utile utilizzare corde e legature per costringere i rami a crescere il più orizzontalmente possibile. Attenzione però a non mettere troppa pressione sui rami, perché il legno è piuttosto fragile e potrebbe spaccarsi. Ma qual è il periodo migliore per la potatura?

A differenza delle altre piante, il ciliegio si pota in estate

Molti sbagliano ma il ciliegio si deve potare in estate. A differenza di altre piante, il ciliegio mal sopporta la potatura invernale. Il periodo migliore per la potatura è alla fine della fruttificazione, quindi verso la tarda estate o al massimo a settembre, insieme ad altre piante che non vanno potate d’inverno. Inoltre è meglio potarlo un po’ ogni anno, e non fare mai una potatura drastica. Il ciliegio è infatti piuttosto fragile, e potrebbe non riprendersi da un intervento esteso.

