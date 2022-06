Nonostante una performance negativa del 25%, il titolo Stellantis è stato tra i migliori dell’ultimo anno nel settore automotive. Le cose, però, cambiano completamente se si guarda a quanto è accaduto da inizio 2022. In questo caso, infatti, il titolo è tra i peggiori con una perdita del 26%. È interessante notare che in questa classifica, sia da inizio che nell’ultimo anno, nessun titolo ha avuto un rendimento positivo. Da inizio anno si salva solo il titolo Ferrari con una perdita del 3% circa.

Il peggio, però, potrebbe non essere ancora alle spalle. Infatti, il futuro delle azioni Stellantis è appeso a un filo. Quali livelli potrebbero decidere tra rialzo e ribasso?

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è ribassista e le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 11,957 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 7,845 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale inferiore a 10,387 euro. Sotto area 7,845 euro, poi, si aprirebbe il baratro, ma almeno per il momento lo riteniamo uno scenario estremamente improbabile.

Se il ribasso, però, è molto vicino, anche i livelli oltre i quali potrebbe scattare il rialzo lo sono. Una chiusura settimanale superiore a 12,862 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a un rialzo fino all’obiettivo più probabile in area 15,444 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione del titolo Stellantis

Dal punto di vista dei multipli di mercato, le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Secondo i multipli degli utili, le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il solo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo Stellantis risulta essere sottovalutato del 31% circa rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo, con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa l’80%.

Il futuro delle azioni Stellantis è appeso a un filo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 14 giugno in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta precedente a quota 13,766 euro.

Time frame settimanale

