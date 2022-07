In quasi tutte le case degli italiani, si trovano asciugamani separati adibiti a mani e viso, che rimangono sempre a portata di mano vicino al lavandino. Sono questi gli asciugamani che utilizziamo più di frequente, e che accumulano più sporco e umidità rispetto agli altri asciugamani. Ma esattamente quanto spesso li dovremmo cambiare per impedire che ci crescano germi e batteri? Esistono dei parametri molto semplici per capire quando è il momento di cambiare l’asciugamano per viso e mani.

D’estate vanno cambiati più spesso che in inverno

Potrebbe sembrare paradossale, ma gli asciugamani andrebbero cambiati più spesso d’estate che d’inverno. Il motivo è molto semplice: d’inverno l’aria di casa è molto più secca, a causa del riscaldamento artificiale. Questo permette agli asciugamani di asciugarsi molto più in fretta dopo ciascun utilizzo. Per non parlare del fatto che molti di noi utilizzano degli scaldasalviette per appenderli, oppure li teniamo vicini ai termosifoni. D’estate, invece, gli asciugamani possono restare bagnati anche per ore dopo ogni utilizzo, dato che l’aria circostante è generalmente più umida. Detto questo, vediamo ogni quanto tempo cambiare gli asciugamani.

Molti sbagliano ma ecco ogni quanto tempo dovremmo cambiare gli asciugamani per viso e mani durante l’estate per dire addio a germi e batteri

La prima considerazione da fare è pensare a quante persone li utilizzano e con quale frequenza. Se viviamo da soli o in coppia, oppure se siamo fuori casa tutto il giorno, li cambieremo meno spesso. Invece se la famiglia è composta da 3,4 o più persone, e se qualcuno lavora da casa o passa molto tempo a casa, ovviamente bisognerà cambiarli più spesso.

Se rimangono umidi a lungo possono diventare ricettacoli per batteri

Molti sbagliano ma ecco ogni quanto tempo cambiare gli asciugamani: indicativamente possiamo dire che gli asciugamani per viso e mani bisognerebbe cambiarli ogni tre giorni se li utilizziamo poco, e ogni due giorni se li utilizziamo di più. Ma per capire se dovremmo cambiarli più di frequente, facciamo un semplice esperimento. Durante l’arco di una giornata, prendiamo nota dello stato dell’asciugamano ogni volta che lo utilizziamo. Se spesso lo troviamo umido invece che completamente asciutto, significa che dobbiamo cambiarlo più spesso. Ricordiamo anche che un asciugamano vecchio perde la capacità di assorbire l’acqua dopo molti lavaggi, quindi se i nostri asciugamani sono sottili e lisi, probabilmente è il momento di comprarne di nuovi. Attenzione anche se gli asciugamani puzzano appena usciti dalla lavatrice e a come risolvere questo problema.

