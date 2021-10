Quante volte ci è capitato di sistemare una pila di asciugamani appena lavati nell’armadio per poi accorgerci all’ultimo momento che il lavaggio non è riuscito bene? Gli asciugamani sono in realtà tra i capi più difficili da pulire. Spesso dopo l’asciugatura risultano rigidi e poco assorbenti, e purtroppo a volte emanano anche un cattivo odore di muffa o umido.

In questi casi, il nostro primo istinto potrebbe essere quello di rimetterli in lavatrice e ripetere il lavaggio. Niente di più sbagliato. L’operazione sarebbe inutile, o potrebbe addirittura aggravare il problema. Nella lavatrice si nasconde infatti il vero colpevole degli asciugamani rigidi e puzzolenti. Vediamo di cosa si tratta.

È insospettabile ma è questo il vero colpevole degli asciugamani irrigiditi e dal cattivo odore

Se gli asciugamani hanno un cattivo odore o non sono abbastanza assorbenti dopo averli lavati e asciugati, il colpevole è quasi sempre uno. Si tratta del detersivo. O per essere più precisi, l’eccesso di detersivo. I residui di detersivo si depositano nelle fibre dell’asciugamano, rendendolo rigido. Inoltre, formano un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri, causando cattivi odori. È insospettabile ma è questo il vero colpevole degli asciugamani irrigiditi e dal cattivo odore: si tratta del detersivo. Vediamo perché.

Gli asciugamani assorbono il detersivo e si risciacquano con difficoltà

Gli asciugamani sono fatti apposta per assorbire. E anche quando sono in lavatrice assorbono il detersivo molto più di altri capi. Spesso il risciacquo non è abbastanza efficace, e gli asciugamani escono dalla lavatrice non adeguatamente risciacquati. Una volta asciutti, saranno rigidi ed emaneranno un cattivo odore. Ma come risolvere il problema? La soluzione non è così difficile.

Usiamo poco detersivo e facciamo un ciclo di solo risciacquo

La prima e più banale regola è quella di usare poco detersivo e poco ammorbidente. Questo vale in generale quando facciamo il bucato. La maggior parte di noi tende a usare troppo detersivo che poi si deposita sui capi e sulla lavatrice causando problemi di muffa e cattivi odori. Per gli asciugamani serve davvero poco detersivo e poco ammorbidente.

Un altro consiglio è quello di fare un ciclo di solo risciacquo, senza detergenti, una volta concluso il lavaggio degli asciugamani. C’è anche un ulteriore trucco che possiamo utilizzare per renderli ultra-morbidi: mettere all’interno del cestello un contenitore con circa un bicchiere di aceto bianco. L’aceto igienizzerà gli asciugamani, eliminerà i cattivi odori e li renderà super morbidi.

