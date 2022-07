La pensione anticipata è ciò che molti lavoratori possono prendere presentando domanda all’INPS e sfruttando diverse misure previste dall’Istituto. Ma occorre sapere cosa fare e come farlo naturalmente. Infatti non tutti possono sfruttare le stesse misure. Molto dipende dalla tipologia di lavoro svolto, dall’entità dei contributi versati, dal periodo in cui sono stati versati e così via dicendo. Molti lavoratori hanno dei vantaggi dettati dalla loro attività o dalla loro età di inizio della carriera. Ma devono produrre i documenti esatti richiesti. Altrimenti per loro le porte della pensione anticipata non si aprirebbero.

Prenderanno la pensione anticipata quelli che presentano il modello AP116 all’INPS se hanno iniziato a lavorare in questo periodo e settore

Nel panorama normativo previdenziale italiano ci sono termini diventati da tempo di dominio comune. Precoci, usuranti e gravosi sono ormai termini molto noti e molto utilizzati. Nello specifico i precoci di oggi sono i lavoratori che hanno versato almeno un anno di contributi prima dei 19 anni di età. I gravosi sono addetti a mansioni particolarmente logoranti che permettono il pensionamento anticipato dai 63 anni di età o senza limiti anagrafici con 41 anni di contributi versati.

I lavori usuranti invece sono lavoratori alle prese con altre tipologie di attività, altrettanto logoranti o forse ancora di più. E sono attività che danno diritto alla pensione già a 61 anni e 7 mesi di età, ma con 35 anni di contributi e contestualmente chiusura di Quota 97,6. Usuranti e gravosi prenderanno la pensione anticipata, ma non solo. Infatti c’è lo sconto di 5 mesi sulla pensione di vecchiaia o su quella anticipata che non sono state adeguate alla stima di vita come per tutti gli altri.

Modello AP116 cos’è, come si scarica, come si compila e a cosa serve

Precoci, gravosi e usuranti possono avere accesso alle misure prima citate a condizione che presentino all’INPS il modello AP116. Un modello che può essere scaricato dal sito dell’Istituto in download e PDF e che deve essere compilato e rimandato all’INPS. La via per il download è quella del servizio “Assicurato/Pensionato” e poi in “Tutti i moduli”. Il modello deve essere compilato non dal lavoratore interessato alla domanda di pensione. Infatti deve essere il datore di lavoro a compilarlo. Nel modello AP116 occorrerà inserire tutti i dati relativi ai periodi di svolgimento delle professioni logoranti.

Nel modello ci deve essere espresso riferimento al CCNL di categoria applicato, al livello di inquadramento e ai codici professionali previsti in base alle mansioni svolte. In alternativa al modello AP116, che resta la via prioritaria anche come celerità di risposta da parte dell’INPS, il lavoratore può optare per una sua autodichiarazione. Questa alternativa è utilizzabile solo se il datore di lavoro non è nelle possibilità di compilare il modulo, perché deceduto, cessato, fallito o chiuso per qualsiasi motivo.

Solo per gli usuranti si può utilizzare il canale secondario. Infatti alla domanda di beneficio dei lavori usuranti si devono allegare, alternativamente, prospetto paga, libretto matricola, registro delle imprese, ordini di servizio, libretto di lavoro ed ogni altro documento utile alla verifica dell’usura del lavoro svolto. Documenti che devono essere in firma certa, cioè originali ed autenticati.

