L’estate arriva e con lei i primi caldi afosi. Tanti si attrezzano con ventilatori e condizionatori per non soffrire il caldo, specialmente di notte. Passare una notte afosa, infatti, può essere davvero un trauma. Il caldo ci impedisce di dormire e ci fa risvegliare in un bagno di sudore, compromettendo le nostre giornate di lavoro o di beato relax.

Attivare l’aria condizionata in casa ha i suoi svantaggi. Prima di tutto, alcune persone non riescono proprio a tollerarla. A questi soggetti, l’aria condizionata può provocare senso di nausea o fastidiosi mal di testa. In più, un condizionatore attivo 24 ore su 24 incide molto sui consumi. Per questo sempre più persone si attrezzano con metodi fai da te per rinfrescare la casa. Sembra incredibile, ma molti risparmiano una fortuna sulla bolletta dell’elettricità semplicemente bagnando le tende di casa. Vediamo insieme perché.

Per una casa sempre fresca il segreto è bagnare le tende

Come anticipato, l’uso consistente di un condizionatore incide parecchio sui consumi elettrici. Il consumo può oscillare tra 0,3 e 1,2 kilowatt all’ora. In termini economici si traduce in una fascia compresa tra i 100 e i 300 euro all’anno (dipende anche dalla classe energetica).

Ma non mancano i trucchi per tenere la casa sempre fresca senza spendere nel condizionatore. Sfruttare le correnti di aria naturale, dormire con le finestre aperte e tappezzare le pareti esterne di piante rampicanti sono tutti ottimi metodi. Ma molti risparmiano una fortuna sulla bolletta dell’elettricità semplicemente bagnando le tende di casa. Il trucco è semplice. Bagniamo il fondo delle tende con acqua fresca prima di andare a dormire e lasciamo le finestre aperte. Con l’aiuto della brezza notturna, si creerà una corrente di aria condizionata naturale. Passeremo una notte da sogno, senza soffrire il caldo. In più, al nostro risveglio, la temperatura dentro casa sarà gradevole. Per preservarla, chiudiamo le finestre appena il sole è alto.

