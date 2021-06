L’estate è arrivata e le nostre case e i giardini sono fioriti e colorati. Alcune piante presentano fioriture tardive rispetto ad altre e questo ci permette di avere fiori fino alle porte dell’autunno.

Quello che vuole fare la nostra Redazione oggi è far conoscere ai Lettori una pianta arbustiva dai fiori bellissimi. Rimarremo incantati alla vista dei rami che si piegano sotto il peso dei numerosi fiori che produce.

Stiamo parlando della Neillia Affinis: questa è la meravigliosa pianta che fiorisce in estate regalandoci moltissimi fiori variopinti.

Neillia affinis

La Neillia affinis è una pianta ornamentale perenne molto semplice da coltivare. Si adatta bene sia alla vita in vaso, sia in piena terra specialmente in zone con climi miti. Questa pianta è originaria dell’Asia e in particolare della Cina orientale.

La Neillia affinis è un arbusto che possiede foglie con gli apici appuntiti di colore verde chiaro. In autunno, questa pianta ci regala colori incredibili perché le foglie diventano di colore rosso-dorato. I fiori della Neillia affinis hanno 5 petali e sono riuniti in infiorescenze che generalmente troviamo di colore rosa in tutte le sue sfumature. Dopo avere delineato le sue caratteristiche, scopriamo quali sono le condizioni per coltivarla al meglio.

In Italia, questa pianta trova un clima molto favorevole per il suo sviluppo. Come detto in precedenza, infatti essa predilige climi miti. Se la coltiviamo in piena terra e viviamo in zone dalle estati molto calde, dovremo destinargli una postazione a mezz’ombra. Se invece il clima estivo è più mite, possiamo coltivarla in pieno sole.

Teniamo bene a mente però che il nemico numero uno di questa pianta è il vento. La Neillia affinis non ha bisogno di particolari tipi di terreno, ma se vogliamo farla crescere bene scegliamone uno ben drenato e ricco di sostanza. Questa pianta ha bisogno di concime alla fine dell’inverno e in tarda primavera: scegliamone uno di tipo organico a lenta cessione.

E infine, per quanto riguarda le annaffiature, bagniamola con regolarità ma in quantità moderate per evitare pericolosi ristagni idrici. Se decidiamo di coltivarla in vaso, invece, dovremo annaffiarla e concimarla più frequentemente, sempre evitando i ristagni.

Ricordiamoci di destinare a questa pianta un vaso sufficientemente grande per non costringere le radici a uno spazio troppo piccolo. Anche in questo caso, teniamola al riparo dai venti e in una zona mediamente ombreggiata.