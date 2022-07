Quando arriva l’estate solitamente consumiamo molte più insalate e, in generale, più piatti freddi. Il caldo, infatti, ci suggerisce che è meglio non esagerare con piatti pesanti e pieni di calorie. In questo modo, infatti, potremmo affrontare meglio la giornata conservando le energie.

Certo che, però, una semplice insalata di lattuga potrebbe risultare noiosa e poco allettante. Ecco perché questo è il momento per far sbizzarrire la fantasia, combinando anche ingredienti che potremmo considerare insoliti. Ad esempio, si sta sempre più facendo strada l’idea che la frutta non debba essere relegata solo al dopo pasto. Possiamo infatti combinarla ai formaggi, alle fritture di pesce e anche nell’insalata.

Prendiamo, ad esempio, il frutto simbolo dell’estate e cioè l’anguria o il cocomero. Se, infatti, lo riduciamo a cubetti e rimuoviamo i semi, questo può diventare l’ingrediente segreto di un’insalata perfetta sia come antipasto, che come contorno.

Ingredienti

Lattuga iceberg 180 g;

anguria 1,7 kg;

mandorle pelate 80 g;

speck 70 g;

semi di zucca decorticati 40 g;

menta q.b.;

aceto balsamico 20 g;

olio extravergine d’oliva 30 g;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Il frutto preferito dell’estate può diventare l’ingrediente segreto di un’insalata straordinaria

Cominciamo rimuovendo le parti rovinate della lattuga e pulendone la superficie con dell’acqua. Asciughiamo con un panno assorbente e cominciamo a tagliarla. Utilizziamo un coltello affilato e realizziamo delle striscioline piuttosto fini e non troppo lunghe. Dopodiché, trasferiamo tutto in una ciotola capiente, dove inseriremo tutti gli altri ingredienti.

È ora il momento di tagliare proprio l’anguria, rimuovendo la buccia e i semi, per poi per ridurre a cubetti le parti integre. Possiamo comunque utilizzare la polpa senza forma per condire l’insalata o, in alternativa, per prepararci un semplice cocktail alcolico o analcolico.

Prendiamo poi una padella ampia e mettiamola sul fuoco. Quando sarà piuttosto calda, mettiamoci dentro mandorle e semi di zucca. Facciamoli tostare a fiamma media per qualche minuto, rigirandoli ogni tanto per evitare che si brucino. Una volta pronti mettiamoli da parte a raffreddare.

Riduciamo lo speck a tocchetti e utilizziamolo crudo, a meno che non vogliamo renderlo croccante in padella. Non ci resta che lavare e asciugare la menta e tutti i nostri ingredienti sono pronti a essere assemblati.

Mettiamo quindi nella ciotola con la lattuga i tocchetti di anguria, i semi, lo speck e la menta. Concludiamo con i sapori, aggiungendo olio, aceto, sale e pepe.

Ecco, quindi, come sfruttare il frutto preferito dell’estate per un piatto originale, fresco e gustoso da gustare in ogni momento della giornata. Perché non applicare lo stesso principio all’insalata di riso per renderla più leggera?

