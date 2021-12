Prima di rivolgerci ai farmaci, in alcuni casi possiamo fare del bene al nostro corpo anche grazie all’integrazione di sali minerali. Uno degli integratori più utilizzati in assoluto è senza dubbio il magnesio. Gli integratori al magnesio avrebbero diverse qualità. Il loro utilizzo può essere consigliato per combattere la spossatezza, la tensione muscolare, i dolori mestruali, i disturbi del sonno. Ma servirebbe anche a regolare l’attività del sistema nervoso e di quello cardiovascolare, modulando aritmie e ipertensione. Insomma, vista la loro duttilità, molti prendono integratori al magnesio ma attenzione agli eccessi perché potrebbero causare questi effetti collaterali indesiderati. Vedremo perché, anche trattandosi di sali minerali, la loro integrazione dovrebbe avvenire sotto supervisione medica. Al contrario, possiamo sfociare in abusi dannosi per l’organismo, oltre che inefficienti.

Come abbiamo visto, il magnesio svolge più di una funzione essenziale per il buon funzionamento del nostro organismo. Soprattutto se lo assumiamo attraverso l’integrazione, però, bisogna stare attenti al dosaggio. Il fabbisogno quotidiano consigliato per il magnesio varia a seconda di sesso ed età. In generale, solo un 30-40% di quello che assumiamo viene effettivamente assimilato dall’organismo. Ma esagerare con il dosaggio non porta ad alcun beneficio per il corpo, anzi potrebbe causare dei danni. Secondo quanto detto dagli esperti della Fondazione Veronesi, l’apporto di magnesio andrebbe sempre monitorato dal medico. Un dosaggio eccessivo, infatti, può portare a effetti opposti a quelli sperati. Specialmente in casi di sindrome premestruale, muscoli tesi, mal di testa, sintomi della menopausa e vasospasmo, l’abuso di magnesio potrebbe acuire la sintomatologia. Inoltre, dovremmo fare attenzione a quello che mangiamo, perché alcuni alimenti limitano la funzionalità di questo sale minerale.

Alimenti che ne sono ricchi e alimenti che interferiscono con la sua funzione

Ancor prima di ricorrere all’integrazione, possiamo cercare di assumere il giusto quantitativo di magnesio con l’alimentazione. Una dieta ricca di legumi, cereali integrali, verdura e frutta secca è certamente una dieta ricca di magnesio.

Al contrario, ci sono alimenti che cozzano con la funzionalità del magnesio. Questi alimenti sono in particolare quelli ricchi di ossalati, come birra scura, cioccolato e salsa di soia. L’utilizzo di questi cibi potrebbe aumentare il dispendio di magnesio del nostro corpo. Altri fattori ad aumentarlo sono fattori legati al nostro stile di vita generale, come una dieta ipercalorica e un eccessivo accumulo di stress.

