Il Governo ha incentrato la riforma fiscale sul taglio delle tasse per le partita IVA. Essa riguarda, in particolare, chi guadagna dai 15.000 agli 80.000 euro e non gode della Flat Tax. Quest’ultima prevede una tassazione al 15% (o al 5%) e vale per i regimi forfettari. Quindi, non solo i lavoratori dipendenti e i pensionati ma anche gli autonomi pagheranno meno tasse grazie alla riforma fiscale. Dal 2022, infatti, lo sconto sulle aliquote IRPEF riguarderà anche i titolari di partita IVA, che non godono del regime agevolato anzidetto. Essi beneficeranno di un taglio delle tasse progressivo che aumenta con l’aumentare del reddito, fino ad un certo punto. Poi, lo sconto riscende per i redditi più alti.

Non solo i lavoratori dipendenti e i pensionati ma anche gli autonomi pagheranno meno tasse grazie alla riforma fiscale

Vediamo, a questo punto, reddito per reddito, quale sarà la nuova IRPEF 2022 per gli autonomi. Il tutto, sulla base dei dati estratti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Illustriamo, quindi, il nuovo schema progressivo, andando dai redditi minori a quelli maggiori, come segue: 1) per i redditi di 15.000 euro, vi sarà un risparmio di 62 euro; 2) per i redditi di 16.000 euro, un risparmio di 70 euro; 3) per redditi di 17.000 euro, il risparmio è pari ad euro 78; 4) reddito di 18.000 euro: risparmio di 86 euro; 5) redditi di 19.000 euro: risparmio di 94 euro.

Ancora: 6) per i redditi di 20.000 euro, il risparmio sarà di 102 euro; 7) redditi di 21.000 euro, il risparmio sarà di 110 euro; 8) redditi di 22.000 euro, il risparmio sarà di 118 euro; 9) per redditi di 23.000 euro, il risparmio sarà di 126 euro; 10) redditi di 24.000 euro: risparmio di 134 euro; 11) redditi di 25.000 euro: risparmio di 142 euro.

Altre fasce di reddito e relativo risparmio

Ancora: 12) per i redditi di 26.000 euro, il risparmio è di 150 euro; 13) redditi di 27.000 euro: risparmio di 158 euro; 14) redditi di 28.000 euro: risparmio di 166 euro; 15) redditi di 29.000 euro: risparmio di 195 euro; 16) redditi di 30.000 euro: risparmio di 225 euro; 17) redditi di 31.000 euro: risparmio di 254 euro; 18) redditi di 32.000 euro: risparmio di 286 euro; 19) redditi di 33.000 euro: risparmio di 313 euro; 20) redditi di 34.000 euro: risparmio di 342 euro; 21) redditi di 35.000 euro: risparmio di 371 euro; 22) redditi di 36.000 euro: risparmio di 400 euro.

Poi: 23) redditi di 37.000 euro: risparmio di 430 euro; 24) redditi di 38.000 euro: risparmio di 459 euro; 25) redditi di 39.000 euro: risparmio di 488 euro; 26) reddito di 40.000 euro: risparmio di 517 euro; 27) redditi di 41.000 euro: risparmio di 547 euro; 28) reddito di 42.000 euro: risparmio di 576 euro; 29) redditi di 43.000 euro: risparmio di 605 euro; 30) redditi di 44.000 euro: risparmio di 634 euro;

Taglio tasse per redditi più alti

31) redditi di 45.000 euro: risparmio di 664 euro; 32) redditi di 46.000 euro: risparmio di 693 euro; 33) redditi di 47.000 euro: risparmio di 722 euro; 34) reddito di 48.000 euro: risparmio di 752 euro; 35) redditi di 49.000 euro: risparmio di 781 euro; 36) redditi di 50.000 euro: risparmio di 810 euro; 37) reddito di 51.000 euro: risparmio di 782 euro; 38) redditi di 52.000 euro: risparmio di 754 euro; 39) redditi di 53.000 euro: risparmio di 726 euro; 40) redditi di 54.000 euro: risparmio di 698 euro; 41) redditi di 55.000 euro: risparmio di 670 euro; 42) redditi di 56.000 euro: risparmio di 650 euro.

Altrimenti: 43) redditi di 57.000 euro: risparmio di 630 euro; 44) redditi di 58.000 euro: risparmio di 610 euro; 45) reddito di 59.000 euro: risparmio di 590 euro; 46) redditi di 60.000 euro: risparmio di 570 euro; 47) redditi di 61.000 euro: risparmio di 550 euro; 48) redditi di 62.000 euro: risparmio di 530 euro; 49) redditi di 63.000 euro: risparmio di 510 euro; 50) redditi di 64.000 euro: risparmio di 490 euro; 51) redditi di 65.000 euro: risparmio di 470 euro; reddito di 66mila euro: risparmio di 450 euro.

Altri redditi

E ancora: 52) redditi di 67.000 euro: risparmio di 430 euro; 53) redditi di 68mila euro: risparmio di 410 euro; 54) redditi di 69.000 euro: risparmio di 390 euro; 55) redditi di 70.000 euro: risparmio di 370 euro; 56) redditi di 71.000 euro: risparmio di 350 euro; 57) redditi di 72.000 euro: risparmio di 330 euro; 58) redditi di 73.000 euro: risparmio di 310 euro; 59) redditi di 74.000 euro: risparmio di 290 euro.

Infine: 60) redditi di 75.000 euro: risparmio di 270 euro; 61) redditi di 76.000 euro: risparmio di 270 euro; 62) redditi di 77.000 euro: risparmio di 270 euro; 63) redditi di 78.000 euro: risparmio di 270 euro; 64) redditi di 79.000 euro: risparmio di 270 euro; 65) redditi di 80.000 euro: risparmio di 270 euro.