In questi giorni si sta vivendo un caldo eccezionale e si cerca anche disperatamente un buon rimedio. Le nonne oscuravano le persiane e non lasciavano passare la luce. Oggi, invece, ci sono degli apparecchi più efficaci. Fra questi molti preferiscono il condizionatore d’aria ma contro il caldo quest’altro è meglio.

Il caldo aumenta

Oggi si assiste al fenomeno del cambiamento climatico che comporta l’aumento progressivo delle temperature. Le città si arroventano come una salciccia sulla brace e i ghiacciai delle montagne si sciolgono come il burro. Viviamo così in una situazione bizzarra in cui la natura modifica progressivamente i suoi limiti a causa dell’uomo.

Si rischia di entrare in un vortice senza fine se non s’interviene in tempo. Per fortuna ci sono dei piccoli cambiamenti come la progressiva messa al bando dei motori inquinanti delle auto, per dare spazio ai nuovi ecologici.

Il condizionatore in casa

Fra gli strumenti molto diffusi per creare in casa un ambiente fresco e respirabile c’è il condizionatore d’aria. Lo si mette, in genere, nella camera da letto per poter dormire sonni tranquilli. In effetti in questo ci riesce molto bene. Non solo porta l’aria alla temperatura che si vuole, ma quando l’aria è fresca allontana anche il pericolo delle zanzare.

Il condizionatore in effetti è un elettrodomestico che funziona come un frigorifero, ma al contrario. Mentre il frigo produce al suo interno l’aria fredda, il condizionatore al contrario la getta al di fuori. Ambedue, però, producono aria calda e fanno aumentare la temperatura esterna.

Secondo uno studio americano i condizionatori d’aria inquinano molto. La grande produzione di energia elettrica per farli funzionare durante l’estate, aumenta nell’aria la concentrazione di anidride solforosa, ossido di azoto e anidride carbonica.

Molti preferiscono il condizionatore d’aria ma contro il caldo quest’altro è meglio

Oltre al condizionatore, esiste anche il deumidificatore. Questo si basa sul principio che quando il tempo è umido, il caldo si sente molto di più. Secondo le tabelle, con una temperatura reale di 30 gradi e un’umidità al 60%, la temperatura percepita sale a ben 39 gradi.

Il deumidificatore perciò ha il suo motivo d’esserci. Eliminando in una stanza l’umidità si crea il cosiddetto caldo secco, che è molto più sopportabile di quello umido. C’è anche il vantaggio che questo apparecchio può funzionare sia per il caldo come per il freddo.

Due strumenti che permettono decisamente di sopportare meglio l’estate.