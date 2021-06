Il mondo dell’auto è in pieno cambiamento grazie all’introduzione delle auto elettriche. Per questo motivo molti non sanno ancora come orientarsi nella scelta dell’auto più conveniente. Certo è che chi acquista queste belle automobili pensa di fare un buon affare e invece gli esperti ne preferiscono altre.

L’inquinamento che si respira

Il mondo per tanti versi risulta sempre più inquinato e ciò grazie anche alle automobili. Nel 2019 si stimava che nel mondo circolassero circa 1 miliardo e 200 milioni di automobili. Molte dotate di motori a benzina e diesel, che gettano nell’aria tonnellate di gas di scarico. Un inquinamento fatto delle micidiali polveri sottili e gas pericolosi come il monossido di carbonio, gli idrocarburi non combusti, gli ossidi di azoto e di zolfo.

La rivoluzione ecologica

Fra pochi anni avremo sul mercato un’inversione di tendenza e una grande offerta di auto elettriche a emissioni zero. Poco per volta dovrebbe terminare l’era dell’inquinamento dovuto ai gas di scarico delle automobili. Il motivo è semplice perché le auto con motore elettrico semplicemente non hanno emissioni non avendo nemmeno la marmitta o un sistema di scarico. Niente emissioni, niente inquinamento almeno dovuto alla combustione dei carburanti.

I nuovi regolamenti europei parlano chiaro. A partire dal 2030 si bloccherà la produzione di auto a benzina, diesel e a gas. Dal 2030 al 2035 si produrranno solo auto a motore ibrido, cioè con due motori ad esempio elettrico e benzina. A partire dal 2035 si produrranno solo auto elettriche, secondo la tabella di marcia per l’Europa.

Inutile dire che le macchine usate con motore euro 2 e 3 anche sportive, si trovano sul mercato dell’usato a prezzi concorrenziali. Molti sono tentati di acquistarle perché il regolamento europeo non parla di soppressione delle auto già prodotte, ma solo di blocco produzione a partire dal 2030. Tuttavia questi vecchi motori molto inquinanti, già oggi sono soggetti in diverse città a limitazioni per la circolazione. Non è azzardato pensare che queste limitazioni aumenteranno sempre di più.

Anche se le macchine sono belle ed eleganti, anche se il prezzo è allettante, vale sempre la pena consultare un esperto prima di tentarne un acquisto.