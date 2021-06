L’estate è la stagione perfetta per i bagni a mare, in piscina e le grandi nuotate. Per questa ragione chi ama l’acqua non vede l’ora di potersi tuffare e tonificare il proprio corpo con il nuoto.

È uno degli sport più completi che esistano e c’è chi preferisce una nuotata breve giusto per rinfrescarsi e chi invece ama fare lunghe traversate. Bisogna dire però che nuotare a lungo senza stancarsi, soprattutto per chi è alle prime armi, può essere difficile.

Ecco perché è bene saper fare attenzione ad alcune cose. Per una nuotata meravigliosa senza stancarsi ecco 4 trucchi che non tutti conoscono. La prima cosa che si deve dire prima di spiegare questi trucchi, è concentrarsi non tanto sulla velocità ma sul ritmo della nuotata.

Se si vuole nuotare a lungo è meglio avere un ritmo più lento ma costante. Detto questo passiamo a descrivere i 4 trucchi per nuotare a lungo e senza stancarsi.

Bracciate lunghe e nutrirsi bene

Il primo trucco è non accorciare mai la bracciata perché ci sarebbe maggiore dispendio di energie. Per fare una bracciata lunga ci si deve mettere bene in posizione orizzontale e raggiungere con la mano il punto più lontano.

Quindi, quando una mano spinge indietro, l’altra deve allungarsi il più possibile in avanti. Con questo si risparmia energia per la lunga distanza.

Il secondo trucco, abbastanza scontato, è nutrire bene il nostro fisico che ha bisogno di calorie e idratazione. Per questo motivo possono andare molto bene fibre, proteine e vegetali.

Passando al terzo trucco bisogna imparare a respirare correttamente. Per tale ragione ci sono tre regole da seguire per respirare in modo giusto mentre si nuota.

Per una nuotata meravigliosa senza stancarsi ecco 4 trucchi che non tutti conoscono

Prima di tutto si deve tenere il viso in acqua e non la testa alta perché, diversamente, le gambe affonderanno sbilanciando tutto il corpo. Poi è fondamentale non trattenere il respiro mentre si ha la testa in acqua.

Questo è l’errore più comune che solitamente fanno i principianti senza considerare che invece è una cosa molto importante. In particolare, bisogna espirare sott’acqua con naso e bocca e poi inspirare velocemente con bocca e naso quando si ruota la testa fuori dall’acqua.

Poi è consigliabile respirare ogni tre bracciate in modo che ci sia una simmetria da una parte e dall’altra restando così bilanciati. Infine, l’ultimo trucco per fare lunghe nuotate senza stancarsi, è quello di farlo gradualmente.

Si devono fissare dei mini obiettivi fino a che non si percorreranno distanze più ampie in modo da abituare il corpo senza sforzi eccessivi.