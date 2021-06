Si sa, le piante a volte hanno nomi bizzarri, ma se ne esiste uno davvero impossibile da dimenticare è senza dubbio il cuscino della suocera. Probabilmente chi per primo ha dato questo bizzarro nomignolo a questa bellissima pianta non avrà avuto grande affetto per la propria suocera.

Questa meravigliosa pianta è amata da tutti tranne che dalle suocere

Battute a parte, il nome scientifico del cuscino della suocera è in realtà Echinocactus grusonii o semplicemente grusone. Il suo nome deriva dal greco echinos e significa riccio.

Questa meravigliosa pianta grassa dalla forma sferica amata da tutti ma non dalle suocere è caratterizzata dalla presenza di spine che ne ricoprono l’intera superficie. Se si pensa ad una pianta grassa probabilmente il cuscino della suocera è il primo esempio che viene alla mente. Proprio per questo motivo questa meravigliosa pianta è amata da tutti e diffusa praticamente in tutto il mondo.

Questa pianta è originaria del centro America. Sebbene il suo habitat naturale preveda un clima secco e arido, il cuscino della suocera si adatta perfettamente al nostro clima. Ovviamente le zone più indicate per la sua coltivazione sono il centro e sud Italia.

Ecco dei pratici consigli per coltivare il cuscino della suocera

Come già accennato, per via delle sue origini questa pianta gradisce un clima caldo. Pertanto, la posizione migliore è sicuramente un luogo soleggiato. Se in inverno le temperature scendono al di sotto dei 10 gradi è preferibile spostarla all’interno in un luogo luminoso ed arieggiato.

Il terriccio più indicato per questa pianta è prevalentemente sabbioso e ben drenante. Va benissimo un terriccio per cactacee o del terriccio universale mischiato alla sabbia. La qualità del terriccio è fondamentale per evitare ristagni.

Trattandosi di una pianta molto resistente non sono necessarie frequenti annaffiature. Come per tutte le piante grasse, sarà sufficiente un’annaffiatura sporadica solo quando il terriccio sarà completamente secco.

Questa meravigliosa pianta è amata da tutti eccetto da chi ha avuto direttamente a che fare con le sue spine! Le spine del cuscino di suocera non sono il massimo soprattutto durante i travasi. Per evitare di farsi male è consigliabile utilizzare dei guanti adatti o avvolgere la pianta con stracci o giornali.

Per chi ama le piante grasse, eccone una che non può assolutamente mancare nel proprio giardino.