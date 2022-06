Quando decidiamo di adottare un animaletto ci impegniamo a prendercene cura per tutta la vita. Quel batuffolino di qualche mese oppure già avanti con gli anni riempirà senza dubbio le nostre giornate.

Tornare a casa e vedere il nostro cagnolino scodinzolante pronto a farci le feste è impagabile. Il gatto, invece, con il suo movimento elegante potrà farci le fusa strofinando la tua testolina sui polpacci.

Giocare con cani e gatti o accarezzarli e spazzolarli dona tranquillità. Infatti la pet therapy è consigliata in molti casi proprio per gli effetti positivi che potrebbe dare a persone con particolari problematiche.

Vivendo con gli animali dovremmo stare attenti alla loro sicurezza. Ciò vuol dire non solo evitare che un gatto cada dalla finestra o che un cane lecchi un cibo per lui dannoso. Un pericolo per i nostri amici pelosi è rappresentato anche dai detergenti. Non dobbiamo tenere i detersivi alla vista o alla portata né di bambini e neanche degli animali. In particolare ci sono prodotti tossici che dovremmo evitare. Ora scopriremo quali e con cosa sostituirli.

Molti per lavare il pavimento usano candeggina o alcol avendo cani e gatti, ma sarebbe meglio usare questi altri metodi

Possiamo pulire le coperte dei nostri cuccioli in molti modi. Per quanto riguarda altre esigenze di pulizia, gli amici pelosi sulle mattonelle di casa ci giocano, si rotolano e potrebbero raccogliere una crocchetta caduta fuori dalla ciotolina e finita a terra. In aggiunta, pensiamo che specialmente i gatti si leccano spesso il pelo per pulirsi.

Molti per lavare il pavimento usano candeggina o alcol, pensando così di eliminare i batteri avendo un animale in casa. Queste sostanze sarebbero irritanti e potrebbero far male ai pelosetti, sia inalate che ingerite.

Invece di sostanze troppo aggressive, quindi, si potrebbe provare a fare in casa due tipi di detersivi. Per quello enzimatico, utile sia per pulire che per contrastare eventuali odori, occorre mettere in una bottiglia:

un litro di acqua tiepida;

3 g di lievito secco;

100 g di zucchero;

3 bucce di limone tagliate a pezzetti.

Avvitare il tappo, agitare e conservare per due settimane, avendo cura di scuotere la bottiglia due volte al giorno. Trascorso il tempo, filtrare e mettere il detersivo enzimatico in un contenitore con coperchio, tipo quelli per alimenti. Si può usare puro, strofinandone un po’ su una macchia, o diluito in acqua tiepida per lavare i pavimenti.

In alternativa versare 100 ml di aceto per litro d’acqua, lavare il pavimento e poi risciaquare con acqua tiepida.

