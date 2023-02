Molti pensano che non sia il mese adatto ma febbraio è perfetto per scoprire Umbria e Marche

Chi lo ha detto che febbraio non è un mese ideale per le ferie o per week end in cui divertirsi con attività divertenti e rilassanti? Non solo San Valentino ma anche altre proposte da non perdere.

Che l’Umbria sia una terra magica lo dimostra la possibilità di svolgere numerose attività e scoprire posti magici anche durante il mese di febbraio. Da molti considerato un periodo dell’anno di passaggio con San Valentino e il Carnevale a caratterizzare i giorni più interessanti. Eppure anche scoprire l’Umbria con le passeggiate presso i sentieri sterrati della campagna è un’esperienza da non perdere. Per chi non è esperto, gli stessi sentieri si possono percorrere con il trekking. Rasiglia e fiume Menotre ci danno un percorso ad anello facilmente percorribile a piedi con parcheggio vicino. La passeggiata a cavallo nella valle del Menotre dura 1 ora e costa 60 euro.

Non perdiamo gli alpaca che ci fanno compagnia nella Via delle Lane sulla valle del Niccone. Ci sono 2 percorsi da 1,5 km ognuno e il costo delle passeggiate portando l’animale al guinzaglio è di 38 euro. In Umbria possiamo trascorrere il tempo alla ricerca del tartufo. Ci sono diversi itinerari. Per esempio è molto interessante quello tra Assisi e Spello che comprende la degustazione di vini biologici. Ottimo anche quello nei pressi di Assisi con pranzo in agriturismo e passeggiata con i cani.

Sapore di tartufo

Molti pensano che non sia il mese adatto eppure assaggiare i prodotti umbri in inverno ci può riservare davvero tante sorprese. Prenotiamo un tour per visitare i frantoi e partecipare a una degustazione di olio in loco. Ricordiamoci che nel frantoio possiamo comprare l’olio a prezzi più bassi risparmiando fino a 1 euro al litro.

Anche le Marche riservano sorprese a febbraio. Banalmente potremmo pensare al Carnevale che è caratteristico in ogni regione d’Italia. Ma cerchiamo di andare oltre. Anche nelle Marche possiamo organizzare delle avventure alla ricerca deitartufi così preziosi e gustosi. Nel comune di Serra San Quirico vicino a Cupramontana vengono organizzate spedizioni con i cani a basso costo. Si può visitare anche il castello di Rotorscio dell’epoca medioevale di cui sono rimasti i resti. Se vogliamo unire il Carnevale al tartufo pensiamo ad Acqualagna. Ogni anno viene organizzata la fiera regionale del tartufo con relativo Carnevale che appassiona le famiglie. Troviamo stand, assaggi ed esposizioni ma anche sfilate, balli e seminari.

Molti pensano che non sia il mese adatto eppure anche a febbraio c’è tanto da scoprire

Se siamo appassionati di escursioni possiamo partecipare alla manifestazione Camminare in Appennino che si tiene dal 12 febbraio al 3 di aprile a Pesaro.

Il 25 di febbraio invece si svolge l’Ultra Maratona del Conero e possiamo approfittare per visitare la bellissima Porto Recanati.

Muoversi negli itinerari romantici è molto facile. Da Gradara a Urbino fino a Fossombrone, sono tante le storie del passato che ci vengono raccontate tra misteri e girandole amorose. E Naturalmente non scordiamoci il Carnevale di Fano che è uno dei più famosi della penisola. Ma se stiamo cercando qualcosa di particolare, visitiamo le Grotte di Frasassi che è uno dei complessi ipogei più grandi d’Europa all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa. Vi ha fatto tappa il programma di Alberto Angela testimonial d’eccezione. Lo spettacolo è garantito.