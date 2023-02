Turismo e viaggi: è italiana una delle migliori destinazioni europee per il 2023, un gioiello tutto da scoprire

Sei alla ricerca di una meta per il tuo prossimo viaggio? Un suggerimento ti arriva dalla European Best Destinations, la nota associazione turistica con sede a Bruxelles. Come ogni anno ha stilato una classifica di 20 località in Europa che meritano sicuramente una visita. Una è italiana, una scelta che forse ti sorprenderà.

Il turismo si fa sempre più democratico. A scegliere le migliori destinazioni di viaggio è infatti una giuria popolare. La classifica delle 20 migliori località europee da visitare nel 2023 nasce dal voto di viaggiatori internazionali, espresso sul sito di European Best Destinations. Al quinto posto una cittadina italiana che non è tra le più note e che merita sicuramente una visita.

Al quinto posto nella classifica del 2023

Turismo e viaggi: è italiana una delle prime mete in classifica. In cima alla top 20 troviamo Varsavia, la capitale della Polonia, una città vivace, ricca di eventi culturali e di testimonianze storiche. Poi dobbiamo scorrere fino al quinto posto per trovare Cittadella, l’unica località italiana in classifica. Il motivo della scelta? La cinta muraria di origine medioevale. La particolarità del borgo è infatti la presenza di mura perfettamente conservate con un camminamento di ronda integro e percorribile. L’European Best Destinations ha definito Cittadella la città murata più bella d’Europa. Si trova nel cuore del Veneto, in provincia di Padova, un punto strategico per visitare sia la laguna che le altre città d’arte della regione.

Turismo e viaggi: è italiana una delle mete in classifica

Percorrere l’antico camminamento, in piedi da 800 anni, è un’esperienza straordinaria. È un anello ellittico lungo circa 2 km che circonda il centro storico ed è posto a 15 metri d’altezza. La migliore postazione per avere uno sguardo privilegiato sulla città e sul territorio circostante. Lungo il percorso, all’interno della Torre di Malta, si può raggiungere una terrazza panoramica posta a 30 metri d’altezza e spaziare con lo sguardo fino ai Colli Euganei e alle Dolomiti. Il centro storico poi, visto dall’alto, offre uno spettacolo unico, con il reticolo di strade che si incrociano ad angolo retto nella classica struttura a maglia quadrata.

La top 20

Sarai curioso di sapere quali sono le altre località in classifica. Ci sono città capitali come Atene al 2° posto, Vienna al 4° e Londra all’8°. Poi ancora Copenaghen al 15° posto e Praga al 19°. La Spagna la fa da padrona con ben tre località, la città di Toledo al 12° posto seguita da Tossa de Mar, in Costa Brava, al 16° e da Sóller, uno splendido borgo sull’isola di Maiorca, al 20°. Anche la Grecia è presente con tre località. Dopo Atene ci sono due isole, Rodi e Milos, al 14° e 18° posto rispettivamente, destinazioni perfette per vacanze da sogno. Le altre isole presenti sono Porto Santo dell’arcipelago di Madeira all’11° posto e Faial una delle Azzorre al 13°. Si affaccia invece sulla sponda svizzera del Lago Maggiore Ascona-Locarno, al 17° posto. Completano la classifica due città tedesche dalla vivace vita culturale, Essen e Mannheim, al 6° e al 10° posto, e Grenoble, la località francese incastonata tra le montagne al 9° posto. Infine Maribor in Slovenia, una vivace cittadina che conquista il 3° posto e Veszprém in Ungheria, sul lago Balaton, al 7° posto.