Non sai dove festeggiare il Carnevale? Ecco un meraviglioso borgo da visitare che renderà questi giorni indimenticabili

A poco più di una settimana dall’arrivo del Carnevale, molti italiani si stanno organizzando per trascorrere qualche giorno di vacanza. Per chi vuole viaggiare, spendendo poco, ecco dove possiamo andare!

Basta osservare il calendario di quest’anno per rendersi conto che il 2023 è, senza ombra di dubbio, “l’anno dei ponti”. Questo è palese già dai prossimi giorni poiché, con l’arrivo della festa di Carnevale, avremo l’occasione di trascorrere qualche giorno di vacanza.

Già dal prossimo weekend, quindi, ci si può organizzare per fare qualche scampagnata in giro per l’Italia, andando a visitare, magari, qualche borgo tipico dove la festa del Carnevale è molto sentita. Tra questi, vi è sicuramente Borgosesia, una piccola cittadina piemontese di circa 12.000 abitanti, in provincia di Vercelli.

Famosa per la sua bellezza naturale e per il paesaggio che la circonda, Borgosesia è un vero e proprio gioiello tutto da visitare. Infatti, oltre ad essere immersa nel meraviglioso Parco Naturale del Monte Fenera, la cittadina offre un’ampia gamma di attrazioni turistiche, come le Grotte del Fenera e molti luoghi d’interesse come Chiese, musei e monumenti storici.

Le principali attrazioni

Partendo dalle Chiese, vale la pena menzionare il Santuario di Sant’Anna di Montrigone, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di Sant’Antonio e la Chiesa di Santa Caterina. Tra gli edifici civili, invece, troviamo il Ponte romanico di Agnona, l’Ospedale degli Infermi e la Torre del Trione. Infine, tra i musei più importanti ricordiamo il Museo della Resistenza, il Museo di Paleontologia e il Museo Etnografico e del Folclore valsesiano.

Come abbiamo già anticipato, però, Borgosesia è famosa soprattutto per il suo Carnevale, il “Mercù Scùrot“, una festa che ha origine nel lontano 1854. Mentre tutti gli altri carnevali finiscono il Martedì grasso, quello borgosesiano termina il Mercoledì delle ceneri, con la rappresentazione di un funerale “scherzoso”, del Carnevale stesso.

Se non sai dove festeggiare il Carnevale, Borgosesia è sicuramente un’alternativa da considerare

Il Carnevale di Borgosesia è caratterizzato dalle sue maschere locali, ossia il “Peru Magunella” e il “Gin Fiammàa“. Le maschere, tramandate di generazione in generazione per più di un secolo, vengono indossate durante questo corteo funebre in cui i partecipanti sono vestiti con abiti formali ed eleganti.

Durante questa processione, si porta il fantoccio di Peru Magunella che, alla fine, viene bruciato, dando così inizio alla vera festa con balli, spettacoli pirotecnici, musica e tante pietanze locali, come la cacciagione, la polenta, i funghi e le castagne cucinati secondo le ricette tradizionali.

Per quanto riguarda i prossimi eventi, fino al 22 febbraio ci saranno:

il “ ballo dei bambini ”, dove avverrà la distribuzione di omaggi e caramelle ai partecipanti, accompagnata da musica e divertimento, il 16 febbraio;

”, dove avverrà la distribuzione di omaggi e caramelle ai partecipanti, accompagnata da musica e divertimento, il 16 febbraio; il “ Gran galà dal Saba Gras ”, il 18 febbraio;

”, il 18 febbraio; il “ Terzo corso mascherato 2023 ” dove verrà assegnato il palio dei rioni e del minipalio delle mascherate a piedi, il 19 febbraio;

” dove verrà assegnato il palio dei rioni e del minipalio delle mascherate a piedi, il 19 febbraio; e, per concludere, la 170° edizione del Mercu Scurot, il 22 febbraio, che consiste nel pranzo ufficiale del Carnevale e nella consegna del premio Zanni.

Quindi, se non sai dove festeggiare il Carnevale, questo è sicuramente il borgo che fa per te! Per ulteriori informazioni sugli eventi e sulla festa, consigliamo di visitare il sito ufficiale del Carnevale di Borgosesia e le relative pagine social.