I dolci conquistano grandi e piccini e mettono allegria non appena li si assapora. Chi si ricorda dei buonissimi biscotti casalinghi che ci preparavano le nonne da bambini?

Ci sono ricette facili e veloci che anche i pasticceri non esperti sono in grado di realizzare. L’idea di oggi prevede di preparare un dolce golosissimo ma altrettanto nutriente a base di frittelle. L’ingrediente principale sarà la zucca, un alimento che cresce nell’orto proprio in questo periodo.

Seguiamo allora questa facilissima ricetta per realizzare un piatto semplice ma davvero gustoso.

Ingredienti e dosi

Le porzioni che forniamo sono per una cinquantina di frittelle. Eccole qui di seguito:

500 gr di polpa di zucca;

250 gr di farina;

160 gr di zucchero;

2 scorze d’arancia;

3 uova;

10 gr di lievito in polvere;

olio di semi q.b.

Molti non sanno cosa si perdono rinunciando a queste frittelle dolcissime cotte in 5 minuti

Cominciamo occupandoci della zucca. La tagliamo in tanti cubetti che avvolgiamo nella carta stagnola e inforniamo per circa 40 minuti a 200°C. Terminata la cottura, frulliamo la zucca in un mixer con uova, scorza d’arancia grattugiata e zucchero.

Mettiamo il composto in una bacinella e aggiungiamo il lievito e la farina setacciati con un colino. A questo punto mettiamo una padella sul fuoco con un po’ d’olio di semi. Nel frattempo versiamo il composto appena preparato in una sac-à-poche.

Quando abbiamo scaldato l’olio, schiacciamo la sac-à-poche per formare tante palline di circa 2 cm. Le facciamo cuocere bene, facendole lievitare e dorandole su tutti i lati. Dopo che avranno acquisito la colorazione che volevamo, potremo finalmente spegnere il fuoco e posizionarle su un vassoio con carta assorbente.

Spolveriamo con lo zucchero a velo e siamo pronti per gustare le nostre strepitose frittelle di zucca. Molti non sanno cosa si perdono rinunciando a queste frittelle dolcissime cotte in 5 minuti!

Un ortaggio davvero benefico

La zucca è l’alimento che esalta la deliziosa ricetta che abbiamo appena illustrato. Quest’ortaggio è ricco di antiossidanti naturali, soprattutto vitamina A, fondamentale per la vista e la salute della pelle. In più, si riscontrano buone dosi di vitamina E, C e B. Infine, anche i sali minerali non mancano, su tutti fosforo, magnesio, potassio e calcio.