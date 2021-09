La nostra alimentazione è un problema che riguarda solo il peso corporeo? La risposta è, naturalmente, no. L’impatto di quello che mangiamo può ripercuotersi su tutto l’organismo, dal sistema cardiovascolare fino alla compromissione delle regolari attività cerebrali. La mente, infatti, potrebbe risultare appesantita, se non addirittura danneggiata, dalle scelte alimentari che compiamo ogni giorno. Alcuni alimenti, ad esempio, sono sconsigliati per chi vuole mantenere lucidità e immediatezza di pensiero. Tra questi, vengono menzionate le bevande zuccherate, cibi ad alta lavorazione industriale e grassi trans, pesci ricchi di mercurio e alcol.

Cervello e memoria d’acciaio grazie a questi straordinari alleati di una mente sempre lucida

Chiaramente, oltre ad un’adeguata alimentazione, è sempre opportuno il controllo medico grazie al quale potremmo intervenire in anticipo su patologie degenerative intercettandone i segnali. Ad esempio, cervello e memoria potrebbero andare in frantumi trascurando questa spia anticamera di demenza e Alzheimer. Tuttavia, facendo le scelte giuste a tavola, potremmo ritrovare nuova vitalità e brillantezza apportando i giusti nutrienti. Dichiarazioni dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr hanno evidenziato come alcuni alimenti possano avere un impatto davvero positivo sulle funzioni neurologiche. Infatti, viene sottolineato come sia possibile avere cervello e memoria d’acciaio grazie a questi straordinari alleati di una mente sempre lucida.

Antinfiammatori e neuro-protettivi

Cominciamo con un piccolissimo frutto che, a più riprese, è giudicato benefico per le funzioni neurologiche: il mirtillo. Bacca dal basso indice glicemico, è stato oggetto di studio per i suoi effetti positivi sul cervello, in particolare sulla memoria. Queste proprietà dipendono dall’abbondanza di antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi, causa di invecchiamento del cervello. Lo stesso effetto antiossidante è svolto dalla curcumina, la molecola che dona il tipico colore aranciato alla curcuma. Oltre a questi composti polifenoli, la curcuma è ricca di minerali, come magnesio e potassio, celebri alleati del cervello.

Crucifere

Forse non tutti ameranno cucinarli per il loro odore particolare, ma è dimostrato che broccoli e cavolfiori, appartenenti alle crucifere, siano efficaci sulla salute cerebrali. Grazie ai folati ed ai minerali presenti al loro interno, infatti, risultano utili al mantenimento delle regolari funzioni neurali.

Sicuramente più inaspettato, poi, sarà un alimento che in genere è scartato e temuto a causa delle potenziali calorie. In realtà il cacao è un grande amico dell’organismo grazie ai flavonoidi che agiscono sul sistema cardiovascolare. Questi preverrebbero la formazione di placche aterosclerotiche nel sangue causa di infarti e demenza, e la prevenzione dell’invecchiamento cellulare, anche del cervello.

Tuttavia, questi alimenti potrebbero essere in conflitto con alcuni farmaci o determinate condizioni fisiche. Prima di intraprendere nuove scelte sull’alimentazione, è sempre bene consultare un medico.

