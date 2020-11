Quasi tutti abbiamo sempre il telefono a portata di mano. Che ci serva per lavoro o per svago, il telefono è l’accessorio di cui oggi è più difficile fare a meno.

Per questo è importante proteggerlo con una custodia. La custodia serve non soltanto per mettere al riparo il nostro telefono da urti e graffi, ma anche per esprimere il nostro stile e la nostra personalità. È importante quindi che sia sempre al top.

Purtroppo le cover del telefono tendono a rovinarsi con il passare del tempo, e questo succede soprattutto a quelle trasparenti. Dopo poche settimane possono diventare opache, o peggio, ingiallite. Ma non è il caso di buttare via una cover trasparente un po’ ingiallita.

Possiamo correre ai ripari. Ecco il metodo infallibile per pulire la cover trasparente del telefono ingiallita e farla tornare come nuova.

Il sole e gli olii della pelle causano danni

La cover trasparente si ingiallisce principalmente per due motivi: l’azione dei raggi solari e l’esposizione agli olii della pelle.

Quando utilizziamo il nostro telefono all’aperto è inevitabile che la nostra cover venga colpita dai raggi solari. Questi possono danneggiare la plastica e ingiallirla.

Anche le nostre mani contengono sostanze naturali che possono far diventare opaca o ingiallita la nostra cover. Ma il danno è di solito risolvibile.

Vediamo quindi il metodo infallibile per pulire la cover trasparente del telefono ingiallita e farla tornare come nuova.

Utilizziamo detersivo e aceto

Per prima cosa, facciamo alla nostra cover un bel bagno purificante. In una ciotola mettiamo un cucchiaio di detersivo (ve bene sia quello dei piatti che quello per la lavatrice), un cucchiaio di aceto bianco, e dell’acqua calda. Immergiamo la nostra cover e lasciamola riposare per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, dobbiamo fare una pulizia più approfondita. Prendiamo uno spazzolino vecchio e spazzoliamo bene la cover su tutta la superficie, specialmente negli angoli.

Dopo questo trattamento ritornerà come nuova! Facciamola asciugare all’aria prima di rimetterla sul telefono.