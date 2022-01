Il bacio è un gesto che appartiene a un linguaggio universale ed è il simbolo d’amore per eccellenza.

Tanto è vero che è protagonista di numerose citazioni letterarie di profonda intensità. Basti pensare al “dammi mille baci, poi cento” di Catullo. O, ancora, alle parole di Rostand in Cyrano De Bergerac, dove lo si definisce dolcemente “l’apostrofo rosa tra le parole t’amo”.

Chi conosce queste regole per baciare bene e muovere perfettamente la lingua senza sbavature avrà successo in amore

Il bacio è una dichiarazione sentimentale, un passo fondamentale dunque in un rapporto amoroso. Data la sua importanza e carica, dovrà essere speciale.

È un momento atteso con trepidazione e che spesso comporta anche una certa ansia. Infatti, giunti al momento clou, sarebbe un vero peccato rovinare tutto.

La sintonia instauratasi fino a quel momento dovrà riflettersi anche nell’incontro delle labbra. Innegabile, infatti, che un bacio insoddisfacente lasci l’amaro in bocca, una delusione delle aspettative che potrebbe anche far naufragare una storia ancora prima di decollare.

Sarà bene cercare di farlo funzionare al meglio. Ciò vale per il primo bacio da scambiare, così come per quelli successivi. Infatti, anche nel caso si fossero rivelati poco entusiasmanti, si è sempre in tempo per recuperare. Di sicuro, chi conosce queste regole per baciare bene e muovere perfettamente la lingua senza sbavature avrà successo in amore.

Galateo del bacio

Per rendere un bacio davvero speciale, fondamentale è anche il momento in cui avviene. Se in un clima di intimità e complicità, infatti, si partirà con un trasporto propizio alla riuscita.

Inumidire leggermente le labbra prima di accostarle a quelle del partner potrebbe rendere il contatto più morbido e piacevole. Leggermente, se si eccede l’effetto sarà invece antipatico.

Puntare direttamente a infilare la lingua in bocca al partner rompe l’atmosfera e sa di forzatura. Meglio guardare negli occhi e appoggiare pian piano il proprio viso sulla sua guancia. Da lì ci si avvicinerà sempre più alla bocca in modo naturale.

Giunti alle labbra, potremo cominciare dando un bacio leggero a stampo e quindi far incontrare così le bocche.

Chiudiamo gli occhi, così da lasciarci trasportare totalmente dagli altri sensi.

A questo punto, incliniamo la testa. Ciò non solo evita scontri con i nasi, ma fornisce anche un incastro perfetto per le labbra.

Allarghiamole pian piano e altrettanto delicatamente cominciamo a far fare capolino alla lingua.

Spalancare la bocca come un pesce palla e fiondare completamente la lingua senza gradualità, sono due errori comuni e perlopiù non graditi.

Con la punta della lingua cerchiamo quella del partner e muoviamola dolcemente e lentamente, come ad accarezzarla. Il ruotare vorticosamente, invece, crea un effetto mulinello asfissiante, in più un eccesso di saliva fastidioso.

Regola fondamentale sarà riuscire a conciliarsi col partner, bisognerà trovare armonia e adattarsi nei ritmi senza voler prevaricare.

Seppure vogliamo un bacio intenso e passionale, converrà allentare la presa, di tanto in tanto, per non renderlo estenuante.

Lentezza, moderazione e dolcezza sono gli ingredienti che, uniti a un grande trasporto, rendono un bacio indimenticabile come quello dei film.

