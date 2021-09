Stanchi della vecchia rete ADSL, ormai più che obsoleta a confronto con la fibra ottica? Se è vero che non tutte le città sono raggiunte dal nuovo standard, c’è da dire che fin troppe persone non sanno come verificarlo correttamente. In rete esistono pagine web apposite, sia dai venditori dei servizi che non, per controllare lo stato della copertura zona per zona. Inserendo l’indirizzo del proprio domicilio è possibile scoprirlo in modo preciso, semplice e veloce. Molti non sanno che per verificare la copertura della fibra ottica basta andare su questi siti dedicati.

Fra linea ADSL e fibra ottica non c’è ormai paragone. La tecnologia più recente vince a mani basse su prestazioni e affidabilità. La latenza e la velocità di questa connessione sono senza precedenti. Ad esempio, la fibra FTTH può raggiungere fino ad 1 Gbps di velocità, mentre una ADSL 2+ solo 24 Mbps. Inoltre, diversi operatori offrono spesso in offerta piani di fibra ottica e 20 Mbps allo stesso prezzo. Tanto vale investire in una tecnologia nuova e dalle migliori prestazioni, piuttosto che rimanere legati ad una connessione inferiore. Tuttavia, non è sempre detto che il nostro domicilio ne sia raggiunto.

È anche vero che da un giorno all’altro ci potrebbe venire notificata l’aggiunta della compatibilità. Per essere sempre aggiornati e nel modo giusto esistono siti specifici. Non sempre la telefonata al call center può essere la soluzione migliore e le code di attesa non piacciono a nessuno. Verifichiamo all’istante se il nostro paese e il nostro domicilio sono raggiunti dalla fibra ottica.

Prima di tutto, avremo chiaramente bisogno di un dispositivo connesso ad internet. A tal proposito, a chi fosse interessato proponiamo di leggere “A che serve avere un portatile pesante ed ingombrante quando basterebbe un tablet con questi comunissimi accessori?”. Dopo di che, cerchiamo sul motore di ricerca “verifica copertura fibra” continuando con il nome dell’operatore di preferenza. Controlliamoli tutti inserendo l’indirizzo del nostro domicilio ed eventuale linea telefonica. Potremo, poi, provare a visionare altri siti dedicati che permettono di verificare tutte le tecnologie di rete internet disponibili presso il nostro domicilio. Ne sono un esempio Fibermap, Utility Line Italia e Copertura Fibra. Nel caso in cui ancora non fossimo minimamente raggiunti dalla fibra ottica potremmo almeno provare a considerare le alternative disponibili.

