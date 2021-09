Il mese dell’uva fragola è arrivato. Si tratta di un frutto dal sapore dolce e zuccherino, in genere con un profumo molto intenso. È l’ingrediente principale della schiacciata con l’uva toscana, una focaccia dolce tipica delle zone di Firenze, di Prato e di alcune zone dell’entroterra della provincia di Grosseto. Si prepara proprio dopo la vendemmia e quindi questo è il mese più adatto per farlo. Anche per chi non ha una vite e ha semplicemente intenzione di provare un dolce settembrino al di fuori della propria tradizione culinaria.

Chi vuole preparare dei dolci usando frutta di stagione dovrebbe provare anche la ricetta di questi biscotti autunnali dal cuore goloso o questa torta settembrina alle mele.

Settembre è il momento giusto per preparare questa dolce schiacciata toscana

Ingredienti per una teglia da 28 cm

500 g di farina 00;

12 g di lievito di birra;

1 cucchiaino di malto;

olio di semi e zucchero q.b.;

1 kg di uva fragola.

Procedimento

Prendere una ciotola e disporre la farina al suo interno.

Disporre la farina in modo che ci sia un vuoto al centro della ciotola.

Versare al suo interno il malto, il lievito e dell’acqua.

Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido.

Dargli la forma di una palla e coprire l’impasto con un canovaccio.

Lasciarlo riposare per circa un paio di ore, al termine delle quali la sua massa dovrebbe essere raddoppiata di volume.

Aggiungere 50 g di zucchero e due cucchiai di olio. Impastare nuovamente.

Dividere il panetto in due parti.

Stenderle per ottenere due sfoglie rotonde.

Prendere una teglia da forno e olearla.

Adagiare la prima sfoglia di impasto al suo interno.

Ricoprirne la superficie con una parte degli acini di uva fragola, ovviamente senza privarli della buccia.

Cospargerli con due cucchiaini di zucchero e un filo d’olio di semi.

Ricoprire con la seconda parte dell’impasto e sigillare i bordi delle due sfoglie.

Disporre i restanti acini di uva sulla schiacciata, versarci sopra altro zucchero e un ultimo filo di olio.

Cottura

Infornare la schiacciata in forno preriscaldato a 180°.

Farla cuocere per 40 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, attendere che si raffreddi e servirla.

Buon appetito!

Quale varietà di uva usare per questa ricetta?

Settembre è il momento giusto per preparare questa dolce schiacciata toscana. Quella originale prevede l’utilizzo della canaiola, una varietà che viene usata per tagliare le altre uve quando si prepara il vino. È una varietà con molti semi e particolarmente acquosa. In questa ricetta abbiamo proposto l’utilizzo dell’uva fragola perché più reperibile. Chi vuole ricreare la schiacciata toscana tipica deve però usare la canaiola.